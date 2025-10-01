AS Monaco - Manchester City: gdzie oglądać? Transmisję z meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów możesz obejrzeć zarówno w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

AS Monaco – Manchester City: Gdzie oglądać?

W 2. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów o punkty rywalizować będą czołowi przedstawiciele Ligue 1 oraz Premier League. Na Stade Louis II dojdzie do meczu AS Monaco – Manchester City. Kluby te nie grały ze sobą od ośmiu lat, a ich ostatnie pojedynki do dzisiaj wspomina się z uśmiechem na twarzy. Na boisku nie zabraknie wielkich gwiazd oraz na co liczymy, sporej dawki piłkarskich emocji.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu AS Monaco – Manchester City

AS Monaco – Manchester City: Transmisja TV

Spotkanie AS Monaco – Manchester City będzie dostępne w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

AS Monaco – Manchester City: Stream online

Mecz pomiędzy AS Monaco a Manchesterem City będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 1 października 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku.

Gdzie obejrzeć mecz AS Monaco – Manchester City? Mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 5, a także w Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz AS Monaco – Manchester City? Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku.

