Arka Gdynia – Wisła Płock, gdzie oglądać?

Arka Gdynia oraz Wisła Płock to zespoły liczące się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. W ten weekend (niedziela, 21 kwietnia o godzinie 12:40) będziemy świadkami pojedynku tych drużyn w ramach 28. kolejki Fortuna 1 Ligi. Żółto-Niebiescy są w lepszej sytuacji i mogą zapewnić sobie bezpośrednią kwalifikację, z kolei Nafciarze póki co marzą o miejscu barażowym. Sprawdź nasze typy na spotkanie Arka Gdynia – Wisła Płock.

Arka Gdynia – Wisła Płock, transmisja w TV

Ten mecz będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania przeprowadzi bowiem kanał Polsat Sport.

Arka Gdynia – Wisła Płock, transmisja online

Jeśli ktoś woli oglądać mecze w internecie, to również będzie taka możliwość. Pojedynek Arki Gdynia z Wisłą Płock w swojej ofercie ma platforma streamingowa Polsat Box Go, do której trzeba wykupić abonament.

Arka Gdynia – Wisła Płock, sonda

Arka Gdynia – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego pojedynku uchodzi Arka Gdynia, co wydaje się uzasadnione. Kurs na gospodarzy wynosi około 1.70. Żółto-Niebiescy są w czubie tabeli, natomiast Nafciarze zajmują miejsce w środku stawki.

Arka Gdynia Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2024 11:57 .

Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Wisła Płock? Spotkanie dostępne będzie na kanale Polsat Sport i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Wisła Płock? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 12:40.

