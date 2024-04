PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Arka Gdynia Wisła Płock

Arka – Wisła, typy bukmacherskie

Spotkanie Arki Gdynia z Wisłą Płock zapowiada się niezwykle ciekawie. Piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego są wiceliderem Fortuna 1. Ligi i podejmą przed własną publicznością zespół z ósmego miejsca.

Bukmacherzy są przekonani, że wygra Arka Gdynia. Drużyna z Trójmiasta doskonale radzi sobie z rywalami na własnym stadionie. W tym sezonie poniosła tylko jedną porażkę w Gdyni. Mój typ: wygrana Arki Gdynia.

Arka Gdynia – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w poprzedniej kolejce zremisowała na wyjeździe z Motorem Lublin 2:2, a płocka Wisła podzieliła się punktami ze swoją imienniczką z Krakowa 1:1. Wcześniej gdynianie wygrali potyczki z Chrobrym Głogów 2:1 oraz Miedzią Legnica 1:1. Z kolei płocczanie poprzednio ograli GKS Tychy 1:0 i ulegli ze Stalą Rzeszów 1:2.

Arka Gdynia – Wisła Płock, historia

Na początku października Arka Gdynia bez kłopotów uporała się na wyjeździe z Wisłą (3:0), a gole strzelili Kacper Skóra, Janusz Gol oraz Olaf Kobacki. Na uwagę zasługuje wynik z marca 2020 roku, kiedy Wisła wyjechała z Gdyni z kompletem punktów.

Arka Gdynia – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem jest Arka Gdynia. Jeżeli rozważysz typ na triumf gospodarzy, to kurs wynosi około 1.70. Co ciekawe jeśli postawisz na wygraną gości, to taki kurs został ustalony na mniej więcej 4.70. Przy rejestracji konta u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł skorzystać z bonusu powitalnego bo aż do 660 zł.

Arka Gdynia – Wisła Płock, typ kibiców

Arka Gdynia – Wisła Płock, przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Azacki – Gol, Adamczyk, Skóra, Sidibe, Kobacki – Czubak

Wisła Płock: Gradecki – Jach, Biernat, Haglind-Sangre – Niepsuj, Szwoch, Gric, Hiszpański, Kocyła, Sekulski – Gerbowski

Arka Gdynia – Wisła Płock, transmisja meczu

Mecz Arki Gdynia z Wisłą Płock odbędzie się w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 12:40. Mecz można obejrzeć na kanale Polsat Sport oraz w platformie Polsat Box Go.

