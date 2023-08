Zwrot akcji w sprawie transferu Zielińskiego! Polak zostaje w Napoli

fot. Imago/Ciro De Luca Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński był o krok od przenosin do Arabii Saudyjskiej

Polski pomocnik postanowił jednak odrzucić ofertę Al-Ahli

Wciąż trwają negocjacje w sprawie nowego kontraktu z Napoli

Pieniądze to nie wszystko

Tego lata do Arabii Saudyjskiej przeniosło się wielu uznanych zawodników. Na taki kierunek zdecydowali się między innymi Karim Benzema, Riyad Mahrez, N’Golo Kante czy Roberto Firmino. O względy Piotra Zielińskiego od pewnego czasu zabiegało Al-Ahli. To on miał być kolejnym zawodnikiem, który opuści Europę.

Sam reprezentant Polski nie był do końca przekonany do tego ruchu. Od początku zakładał, że woli pozostać w Napoli. Z uwagi na wygasający w 2024 roku kontrakt klub był gotów sprzedać go za kwotę w okolicach 30 milionów euro. Ostateczna decyzja należała do zawodnika.

Gianluca Di Marzio poinformował, że wreszcie została podjęta. Zieliński postanowił odrzucić lukratywną propozycję Saudyjczyków. Nieustannie trwają natomiast negocjacje z Napoli. Mistrzowie Włoch pragną zatrzymać Polaka, jednak musi on zgodzić się na redukcję dotychczasowych zarobków.

