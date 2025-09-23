Ziyech wreszcie znajdzie nowy klub? To byłby niespodziewany transfer

Hakim Ziyech może wkrótce trafić do nowego klubu. Jak podaje Rik Elfrink, Marokańczyk może dołączyć do topowego zespołu z ligi holenderskiej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Hakim Ziyech może wrócić do Eredivisie

Hakim Ziyech wciąż nie znalazł sobie nowego klubu, kiedy to z końcem czerwca pożegnał się z katarskim zespołem Al-Duhail SC. Podczas letniego okna transferowego 32-latek był łączony z m.in. Elche CF, ale ruch ten nie doszedł do skutku.

Jak się okazuje, reprezentant Maroka może wrócić do ligi holenderskiej. To właśnie w Eredivisie Ziyech stawiał swoje pierwsze kroki w karierze w barwach SC Heerenveen. Później występował w FC Twente, a przed transferem do Chelsea w Ajaxie Amsterdam. Tym razem doświadczony skrzydłowy może trafić do PSV Eindhoven.

W ostatnim ligowym meczu przeciwko Ajaxowi kontuzji doznał Ruben van Bommel. 21-latek prawdopodobnie w tym sezonie już nie zagra, dlatego Holendrzy rozglądają się za nowym skrzydłowym. Okienko jest już jednak zamknięte, więc jedyną opcją pozostaje zakontraktowanie wolnego zawodnika.

Według doniesień Ziyech jest zainteresowany przeprowadzką do Eindhoven. Mógłby on pomóc ekipie Petera Bosza swoim doświadczeniem oraz uniwersalnością. Marokańczyk może występować na kilku pozycjach, nie tylko jako skrzydłowy, ale też np. ofensywny pomocnik. W PSV występuje inny znany piłkarz Ivan Perisić.

