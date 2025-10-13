Zieliński na wylocie z Interu?! Włosi postawili sprawę jasno

Piotr Zieliński nie może liczyć na regularną grę w Interze Mediolan. Cristian Chivu, czyli nowy trener Nerazzurrich rzadko na niego stawia. Corriere dello Sport uważa, że Polak opuści klub w styczniu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński opuści Inter Mediolan w zimowym oknie transferowym

Piotr Zieliński po zakończeniu sezonu 2023/2024 stał się bohaterem głośnego transferu na Półwyspie Apenińskim. Jego kontrakt z SSC Napoli wygasł, a reprezentant Polski na zasadzie wolnego transferu dołączył do Interu Mediolan, czyli jednego z największych włoskich klubów. Z Nerazzurri miał okazję wystąpić w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali z PSG aż (0:5).

Pierwszy sezon w Mediolanie był przeciętny, ale Zieliński regularnie pojawiał się na boisku. Łącznie rozegrał 39 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Liczba spotkań z pewnością byłaby większa, lecz 31-latek często borykał się z kontuzją.

W minione lato Inter zmienił trenera. Simone Inzaghi wybrał ofertę z Al-Hilal, a w jego miejsce przyszedł były piłkarz klubu – Cristian Chivu. Rumuński szkoleniowiec ma inną wizję składu, która niestety nie uwzględnia polskiego zawodnika. Zieliński spadł w hierarchii pomocników, co przełożyło się na zaledwie 5 występów i tylko 121 minut na boisku. Z tego powodu przyszłość w klubie stanęła pod znakiem zapytania.

Corriere dello Sport przyjrzało się sprawie Zielińskiego i doszło do konkretnego wniosku. Ze względu na zbyt dużą konkurencję w środku pola piłkarz nie ma przyszłości w Interze. Co za tym idzie, źródło jest przekonane, że Zieliński opuści klub w zimowym okienku. Warunkiem jest odpowiednia oferta, która zadowoli Nerazzurrich. Warto dodać, że jego umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.