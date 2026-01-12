Ze Słowacji do ekipy z podium Bundesligi. Transfer za miliony

20:40, 12. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Philipp Hinze

Lipsk będzie następnym przystankiem w karierze młodzieżowego reprezentanta Nigerii. Suleiman Sani zamieni AS Trenczyn na 3. ekipę Bundesligi. Philipp Hinze ujawnia szczegóły transferu.

Sani Suleiman
Obserwuj nas w
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Sani Suleiman

Lips wygrał wyścig

Suleiman Sani to zaledwie 19-letni skrzydłowy, który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Nigeryjczyk we wrześniu 2024 roku opuścił ojczyznę i przeniósł się do Trenczyna. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju już po półtora roku ruszy na podbój czołowej ligi Europy. Jego nowym klubem będzie RB Lipsk.

Philipp Hinze zdradził, że to obecnie trzecia najlepsza ekipa Bundesligi wygrała rywalizację o transfer Saniego. Nastolatek zmienia barwy po rozegraniu 40 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Trenczyn na tej transakcji zarobi około sześć milionów euro. W wyścigu o pozyskanie afrykańskiego talentu uczestniczyły także Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Brentford, Tottenham, Sevilla i Villarreal.

Ekipa z zachodniej Słowacji otrzyma pięć milionów euro opłaty podstawowej. Dla obecnie 10. zespołu Nike Ligi będzie to historyczna sprzedaż. Poprzedni rekord dzierżył Wesley Moraes, który w zimie 2016 roku przeniósł się do Club Brugge za nieco ponad cztery miliony.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Lipska
Liverpool ma na oku następcę Salaha. Jest zgoda na transfer
Arkadiusz Pyrka
Mecz Bundesligi przełożony. Polacy nie zagrają z RB Lipsk
Mikel Arteta
Arsenal poluje na zawodnika wartego 100 milionów euro