IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Sani Suleiman

Lips wygrał wyścig

Suleiman Sani to zaledwie 19-letni skrzydłowy, który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Nigeryjczyk we wrześniu 2024 roku opuścił ojczyznę i przeniósł się do Trenczyna. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju już po półtora roku ruszy na podbój czołowej ligi Europy. Jego nowym klubem będzie RB Lipsk.

Philipp Hinze zdradził, że to obecnie trzecia najlepsza ekipa Bundesligi wygrała rywalizację o transfer Saniego. Nastolatek zmienia barwy po rozegraniu 40 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Trenczyn na tej transakcji zarobi około sześć milionów euro. W wyścigu o pozyskanie afrykańskiego talentu uczestniczyły także Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Brentford, Tottenham, Sevilla i Villarreal.

Ekipa z zachodniej Słowacji otrzyma pięć milionów euro opłaty podstawowej. Dla obecnie 10. zespołu Nike Ligi będzie to historyczna sprzedaż. Poprzedni rekord dzierżył Wesley Moraes, który w zimie 2016 roku przeniósł się do Club Brugge za nieco ponad cztery miliony.