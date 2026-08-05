Mohamed Salah podpisał kontrakt. Sensacyjne przenosiny

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Trabzonspor zaprezentował Mohameda Salaha

Trabzonspor poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Mohameda Salaha na zasadzie wolnego transferu. 34-letni skrzydłowy dołączył do tureckiego klubu bez kwoty odstępnego po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Doświadczony Egipcjanin pomyślnie przeszedł wszystkie formalności i podpisał z nowym pracodawcą umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku.

Przeprowadzka Salaha do Trabzonsporu jest sporym zaskoczeniem, ponieważ w ostatnich tygodniach łączono go z wieloma renomowanymi ekipami. Reprezentant Egiptu był przymierzany między innymi do Juventusu, Bayernu Monachium, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli, Galatasaray Stambuł oraz Besiktasu Stambuł. Ostatecznie zdecydował się jednak na przenosiny do zespołu Bordowo-Niebieskich, z którym związał swoją przyszłość na dwa sezony.

Salah występował w wyżej wspomnianym Liverpoolu od lipca 2017 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road z Romy za około 42 miliony euro. W barwach drużyny The Reds rozegrał łącznie 442 spotkania, zdobył 257 bramek i zanotował 123 asysty, stając się jedną z największych legend angielskiego klubu. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 25 milionów euro.