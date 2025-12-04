Zaskakujący transfer Wieczystej? Napastnik ligowego rywala na celowniku [NASZ NEWS]

Wieczysta Kraków szykuje się już do zimowego okienka transferowego. Klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia zamierza dokonać znaczących wzmocnień, a z informacji goal.pl wynika, że na radar trafił napastnik ligowego rywala.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej

Dobry początek, ale potem zadyszka

Wieczysta Kraków dobrze zaczęła rozgrywki 1. ligi, długo dotrzymując kroku Wiśle. Potem jednak klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia wpadł w turbulencje, które zepchnęły go w niższe rejony tabeli.

Zawirowania nie ominęły ławki trenerskiej. Pracę stracił Przemysław Cecherz, jego następca, Gino Lettieri, wyleciał już po trzech spotkaniach, aż przyszła kolej na zatrudnienie Kazimierza Moskala.

Przyjście byłego szkoleniowca Wisły sprawia, że na ławce Wieczystej powinno być spokojniej. Zimą dojdzie jednak do zmian w kadrze. Jak już informowaliśmy, klub chce się pozbyć pięciu piłkarzy. Będą też jednak wzmocnienia.

Pięciu za pięciu

Generalnie dotarły do nas wieści o zasadzie „pięciu za pięciu”. Czyli pięciu out, pięciu in. Działacze i skauci Wieczystej rozjechali się po Europie, Sławomir Peszko spędził na przykład ostatnie dni w Chorwacji. Klub monitoruje też jednak polski rynek.

Z informacji goal.pl wynika, że jednym z piłkarzy, którymi zainteresował się krakowski „krezus” jest Jonathan Junior. Brazylijski napastnik dał się w Polsce poznać jako gracz Kotwicy Kołobrzeg, w której zdobył nawet koronę króla strzelców 2. ligi i mocno pomógł w awansie.

9 goli w 17 meczach

Potem był nieudany, krótki pobyt w Radomiaku i taki sam w Stali Stalowa Wola. Brazylijczyk niespodziewanie odżył jednak w Stali Rzeszów, a ostatnio jest w bardzo dobrej formie.

W 17 ligowych meczach strzelił 9 goli i zaliczył asystę. Ostatnio zdobył gola na wagę trzech punktów z wiceliderem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:0). Wspomniany dorobek daje mu czwartą pozycję wśród strzelców 1. ligi. Prowadzi z dużą przewagą Angel Rodado (17 trafień).

Koniec ze starszymi piłkarzami

Jonathan Junior ma 26 lat, co… zaczyna się wpisywać w nową taktykę Wieczystej. Klub nie chce już sprowadzać „sędziwych” piłkarzy. W nowych komunikatach do menedżerów wyraźnie przekazuje, że preferowani gracze to tacy, którzy są poniżej trzydziestki.

Co do napastnika Stali, to gdyby miało dojść do transferu, byłby on gotówkowy, bo piłkarz ma umowę do lata (z opcją przedłużenia), a w grę miałoby wchodzić przejście jeszcze tej zimy. Po 18. kolejkach Stal Rzeszów jest na piątym miejscu w tabeli (30 punktów), a Wieczysta na ósmym (27).