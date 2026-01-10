Zaskakujące odejście z Rakowa? Pomocnik dostał ofertę

Raków Częstochowa może pożegnać tej zimy pomocnika. Wpłynęła oferta za Petera Baratha, a decyzja w jej sprawie jeszcze nie zapadła - tłumaczy Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Peter Barath

Barath opuści szeregi Rakowa? To możliwe

Raków Częstochowa rozpoczął już przygotowania do rundy wiosennej. Ma nawet za sobą pierwszy sparing, który był również nieoficjalnym debiutem dla Łukasza Tomczyka w roli opiekuna drużyny. Wicemistrz Polski zremisował 1-1 z RB Salzburg, co jest oczywiście dobrym prognostykiem na przyszłość. W tym spotkaniu nie zagrał Peter Barath, a zaskakujące informacje w jego sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Pomocnik bowiem może tej zimy opuścić Częstochowę. W grę wchodzi transfer z jego udziałem – na stole pojawiła się propozycja z Czech. Zainteresowana pozyskaniem go jest Sigma Ołomuniec.

Nie zapadła jeszcze decyzja, a Raków rozważa możliwe rozwiązania. Na pewno odejście Baratha byłoby osłabieniem dla zespołu, gdyż jesienią grał regularnie. Pod wodzą Marka Papszuna zaliczył aż 27 występów, biorąc pod uwagę rozgrywki krajowe oraz europejskie puchary.

🚨 Peter Barath może niespodziewanie opuścić Raków Częstochowa. Dziś nie zagrał w sparingu z RB Salzburg. Jest propozycja z Czech dla 23-letniego pomocnika. pic.twitter.com/R7Z2wHpZp9 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 10, 2026

Barath ma ważny kontrakt do 2030 roku i jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 1,5 mln euro. Swoją przygodę z Rakowem rozpoczął od wypożyczenia. Pierwotnie klub nie zdecydował się na wykup, ale problemy kadrowe w środku pola skłoniły ostatecznie do postawienia właśnie na Węgra. Pozyskanie go z Ferencvarosu kosztowało około milion euro.