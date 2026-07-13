Manchester United zaskoczył! Bierze czołowego piłkarza rywala

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Youri Tielemans

Tielemans o krok od transferu na Old Trafford

Manchester United kontynuuje przebudowę środka pola. Po decyzji o rezygnacji z Edersona dopina transfer Andreya Santosa, który lada moment opuści Chelsea. W międzyczasie pracował też nad jeszcze jednym, tajemniczym ruchem. David Ornstein ujawnił, że bliski przenosin na Old Trafford jest Youri Tielemans, gwiazda Aston Villi.

Belgijski pomocnik chce dołączyć do Czerwonych Diabłów. W tej sprawie trwają zaawansowane rozmowy, które zbliżają się do finalizacji. Manchester United ma aktywować klauzulę wykupu, która wynosi 35 milionów funtów.

Tielemans już wcześniej znajdował się na radarach Manchesteru United, ale klub poważnie po niego ruszył dopiero po tym, jak odpuścił Edersona. To ciekawy ruch, bowiem 29-latek swego czasu uchodził za olbrzymi talent, za który Leicester City płaciło 45 milionów euro. Na przestrzeni lat Tielemans ugruntował swoją pozycję w angielskim futbolu. Na poziomie Premier League rozegrał 244 mecze i zdobył 26 bramek.

Dla Aston Villi Belg gra od 2023 roku. Manchester United to zdecydowany faworyt w walce o jego podpis. Inne kluby również mają go na celowniku, ale ten chce wylądować właśnie na Old Trafford. Czerwone Diabły najprawdopodobniej nie zakończą rewolucji na transferach Santosa i Tielemansa. Możliwe, że sięgną po jeszcze jednego środkowego pomocnika.

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