Manchester United wycenił gwiazdę. Tyle może za nią zapłacić

Manchester United kontynuuje przebudowę środka pola. W grę wchodzi transfer Carlosa Baleby, choć na dzisiaj wycena Brighton jest przesadzona. Czerwone Diabły ustaliły kwotę, jaką mogą za niego zapłacić.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United chętny na Balebę, ale tylko za konkretną kwotę

Manchester United w zeszłym roku mocno zabiegał o Carlosa Balebę, jednak wówczas Brighton oczekiwało oferty przekraczającej 100 milionów funtów. Był to więc niemożliwy wydatek, więc temat upadł. Sam zawodnik chciał przenieść się na Old Trafford i liczył na ten transfer do samego końca, co najprawdopodobniej negatywnie odbiło się na jego dyspozycji. Miniony sezon nie był dla niego w pełni udany, ale mimo tego zainteresowanie jego usługami wciąż jest duże.

Baleba tym razem zamierza dopiąć transfer i zmienić otoczenie. Uważa, że w Brighton już się nie rozwinie i jest gotowy na kolejny krok. Manchester United o nim nie zapomina, ale wyżej ceni innych kandydatów. Jest otwarty na transfer gwiazdy Brighton, natomiast musi on zostać przeprowadzony na warunkach angielskiego giganta.

Na dzisiaj wycena Baleby się zmniejszyła – Brighton oczekuje 70 milionów funtów. Dla Manchesteru United to wciąż za dużo. „TEAMtalk” ujawnia, że rozważy sprowadzenie go do siebie, jeśli będzie mógł wydać maksymalnie 50 milionów funtów.

Kameruńczyk jest uważany za zawodnika ze średniej półki, biorąc pod uwagę dotychczasowe cele Manchesteru United. Na liście życzeń znajdowali się Elliot Anderson, Mateus Fernandes czy Sandro Tonali. Transfer Edersona wysypał się na finiszu, a w jego miejsce do drużyny ma dołączyć Andrey Santos z Chelsea.

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