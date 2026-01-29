Nicola Zalewski wkrótce może opuścić szeregi Atalanty Bergamo. Reprezentant Polski może trafić na boiska Premier League, ponieważ trafił na celownik West Hamu United - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski łączony z West Hamem United

Nicola Zalewski tego lata zdecydował się definitywnie zakończyć krótką przygodę w Interze Mediolan. Reprezentant Polski dołączył do Atalanty Bergamo za 17 milionów euro. Początki wychowanka AS Romy na Gewiss Stadium nie były udane, ale sytuacja się zmieniła w ostatnich tygodniach. 24-latek wreszcie zaczął grać na miarę potencjału.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Nicoli Zalewskiego przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż polski zawodnik wkrótce może opuścić szeregi Atalanty Bergamo. Reprezentant naszego kraju może zawitać na boiska Premier League. Piłkarz La Dei znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań West Hamu United.

Włoski dziennikarz zdradza, że faktycznie może dojść do transferu Nicoli Zalewskiego. Muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki. Atalanta Bergamo musi otrzymać satysfakcjonującą ofertę od West Hamu United. Anglicy niewątpliwie dysponują gotówką, którą mogą przekonać La Deę do zaakceptowania oferty. Czas pokaże, czy reprezentant Polski finalnie zmieni barwy klubowe.

Nicola Zalewski w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce Atalanty Bergamo. Polak zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 15 milionów euro.