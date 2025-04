Zalewski bliżej sensacyjnej decyzji. Inter rozpoczął rozmowy

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Inter chce wykupić Zalewskiego, rozpoczął rozmowy

Nicola Zalewski w zimowym okienku transferowy przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z AS Romy do zespołu Interu Mediolan. Wówczas wszystkim wydawało się, że jest to ruch przynajmniej słaby, jeśli nie powiedzieć gorzej. Polak miał bowiem szukać regularnej gry, a zespół Simone Inzaghiego nie był do tego miejscem idealnym.

Dość szybko jednak okazało się, że Inter miał plan na Zalewskiego i praktycznie z miejsca zaczął otrzymywać swoje szanse. I choć były to głównie wejścia z ławki, to zawsze coś wnosiły do ofensywny mediolańczyków, przez co reprezentant Polski zaskarbił sobie sympatie fanów. Z powodu dobrej gry i niezłych recenzji zbieranych przez 23-latka, Inter ma zdecydować się na wykup Zalewskiego. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę, doszło już do spotkania pomiędzy władzami Nerazzurrich a AS Romy. Miało ono pozytywny przebieg.

WIDEO: Nicola Zalewski ważny dla Interu

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zanotował trzy asysty. Dla Interu ma osiem występów. Serwis “Transfermarkt” wycenia wahadłowego reprezentacji Polski na 10 milionów euro, a jego klauzula wykupu wynosi około sześciu milionów.

