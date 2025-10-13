Zahavi przemówił ws. kontraktu. Tak wygląda sytuacja Lewandowskiego

Robert Lewandowski w przyszłym sezonie może grać w barwach innego klubu. Jego kontrakt z Barceloną wygasa z końcem czerwca. Pini Zahavi w rozmowie z serwisem 365scores Arabic odniósł się do sytuacji reprezentanta Polski.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona nie zdecydowała jeszcze ws. Lewandowskiego – mówi Zahavi

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to jeden z głównych tematów nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii. Kontrakt napastnika wygasa wraz z końcem czerwca. Jak dotąd nie pojawiły się żadne oficjalne informacje ze strony klubu bądź otoczenia zawodnika ws. przyszłości. Jedynie hiszpańska prasa informowała, że została podjęta decyzja o braku przedłużenia umowy.

Z racji faktu, że przyszłość 37-latka nie jest do końca pewna, media co chwilę łączą go z innymi klubami. Pojawiały się pogłoski m.in. o zainteresowaniu Milanu. Tureckie media pisały z kolei, że reprezentanta Polski widziałoby u siebie Fenerbahce. Należy pamiętać, że w przeszłości zainteresowanie wykazywali również przedstawiciele klubów z Saudi Pro League, czyli ligi saudyjskiej.

O przyszłości Lewandowskiego w rozmowie z serwisem 365scores Arabic mówił Pini Zahavi. Agent piłkarza zdradził, że na chwilę obecną nie ma żadnych ofert z Arabii Saudyjskiej. Co więcej, Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji ws. kontraktu Polaka.

– Nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat negocjacji z klubami saudyjskimi. Na razie nie ma żadnych ofert. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa latem 2026 roku i na razie nie ma żadnych decyzji w tej sprawie. Musimy poczekać i zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzących dniach – powiedział Pini Zahavi, cytowany przez dziennik Mundo Deportivo.

W tym sezonie Lewandowski wystąpił jak na razie w 9 meczach, w których zdobył 4 gole.