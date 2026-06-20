Enzo Fernandez nie przejdzie do Realu? Mourinho wskazał innego pomocnika

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Alexis Mac Allister przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt pozostaje bardzo aktywny na rynku transferowym. Do zespołu Królewskich dołączyli już Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva, jednak to prawdopodobnie nie koniec letnich wzmocnień. Jose Mourinho chce dysponować możliwie najmocniejszą kadrą, która pozwoli walczyć o sukcesy na wszystkich frontach. Jednym z priorytetów portugalskiego szkoleniowca ma być zwiększenie konkurencji w drugiej linii, dlatego działacze ze stolicy Hiszpanii analizują kolejne możliwości na rynku.

W ostatnich tygodniach najczęściej mówiło się o zainteresowaniu Enzo Fernandezem z Chelsea, lecz niewykluczone, że madrytczycy ostatecznie skierują swoją uwagę na innego argentyńskiego pomocnika. Jak informuje kataloński portal „ElNacional.cat”, bardzo wysoko ceniony przez Mourinho jest bowiem Alexis Mac Allister.

Szkoleniowiec Realu uważa, że zawodnik Liverpoolu idealnie pasowałby do jego koncepcji gry. 27-letni mistrz świata imponuje wszechstronnością, pracowitością oraz umiejętnością kontrolowania tempa spotkań, co czyni go niezwykle atrakcyjnym celem transferowym dla trenera znanego jako The Special One.

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Mac Allister reprezentuje barwy drużyny The Reds od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Anfield z Brighton & Hove Albion za około 42 miliony euro. Od początku pobytu w angielskim klubie należał do najważniejszych ogniw zespołu i regularnie prezentował wysoki poziom. W minionym sezonie wystąpił w 55 spotkaniach, zdobył pięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Według danych portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa reprezentanta Argentyny wynosi obecnie mniej więcej 70 milionów euro, co oznacza, że jego ewentualne pozyskanie mogłoby wiązać się z dużym wydatkiem.