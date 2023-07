IMAGO/ Marco Canoniero Na zdjęciu: Tommaso Pobega (AC Milan)

Milan może sprzedać Pobegę do Turynu

Tommaso Pobega to wychowanek AC Milan. W barwach Rossonerich pomocnik rozegrał na razie zaledwie 28 spotkań. Więcej meczów zaliczył w szeregach Ternany (33), Pordenone (34) czy Torino (33), gdzie występował na zasadzie wypożyczenia. Poprzedni sezon 24-latek spędził na San Siro. Jego dorobek z minionych rozgrywek to 28 pojedynków, w rym 19 w Serie A.

Trzykrotny reprezentant Włoch jest jednym z tych piłkarzy, którzy w lecie mogą pożegnać się z Mediolanem. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale wiele wskazuje na to, że zdoła go wypełnić. Pobegą interesuje się przede wszystkim Torino, a na sam transfer naciska Ivan Jurić, który – według Schiry – “kocha” swojego byłego podopiecznego.

Czy Pobega znowu będzie miał okazję współpracować z Chorwatem? Jeżeli Torino zaproponuje około 20 milionów euro, Milan powinien wyrazić zgodę na odejście środkowego pomocnika.