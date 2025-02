Z Holandii na ławkę trenerską Widzewa? Łodzianie szukają następcy Daniela Myśliwca [NASZ NEWS]

Ruslan Taran/Alamy Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Myśliwiec na bocznym torze, czas na nowego trenera

Daniel Myśliwiec zaliczył bardzo burzliwą przygodę z Widzewem Łódź. W pewnym momencie wydawało się, że trener przedłuży umowę, ale ostatecznie do tego nie doszło. Ba, po ostatnim meczu z Pogonią Szczecin Myśliwiec został urlopowany. To oznacza, że jego kontrakt (do czerwca) będzie obowiązywał, natomiast trener został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Od razu po decyzji łódzkiego klubu ruszyła lawina spekulacji kto za Myśliwca. Mateusz Borek z Kanału Sportowego poinformował, że faworytem został Jacek Magiera. Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl dorzucił nazwisko Szymona Grabowskiego (niedawno Lechia Gdańsk).

Magiera wciąż faworytem?

Z informacji goal.pl wynika, że pojawił się też trop wiodący do Holandii, a dokladnie do Tomasza Kaczmarka, który jest obecnie asystentem w klubie NAC Breda. Kaczmarek ma kontrakt do lata 2025, a niedawno kusił go Śląsk Wrocław. Wtedy nie doszło jednak do porozumienia, a i w tym przypadku może być tak samo.

Bo choć dwa źródła potwierdziły nam, że w Widzewie pojawił się pomysł z Kaczmarkiem, to – jak już informowały media – w środę ma dość do dalszych rozmów przedstawicieli klubu z Jackiem Magierą. Niewykluczone więc, że to właśnie ten trener wciąż jest faworytem do przejęcie tej drużyny.



A z jeszcze jednego źródła usłyszeliśmy o tym, że kandydatem miałby być również Wojciech Łobodziński, do sierpnia 2024 roku związany z Arką Gdynia. Niewykluczone też, że ewentualne dobre wyniki obecnego asystenta dałyby mu możliwość dalszej pracy z drużyną. A już w piątek Widzew zagra z Radomiakiem.