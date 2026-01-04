Liverpool walczy o angielską perełkę. Propozycja na stole

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Yisa Alao celem transferowym Liverpoolu

Yisa Alao jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych wahadłowych w angielskim futbolu. 17-letni lewy obrońca niedawno zadebiutował w pierwszym zespole Sheffield Wednesday. Drużyna Sów zamyka tabelę Championship, a dodatkowo ma ujemne punkty z powodu problemów finansowych. W tej sytuacji klub z Hillsborough Stadium może być zmuszony do sprzedaży swojego utalentowanego zawodnika.

Jak poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”, faworytem w wyścigu o zakontraktowanie Alao jest Liverpool. Władze mistrzów Premier League miały już złożyć pierwszą ofertę za zdolnego defensora. Propozycja opiewa na około 500 tysięcy funtów, a podobną przedstawił również Manchester United.

Media dają jednak większe szanse działaczom z Anfield Road. Liverpool widzi w piłkarzu nigeryjskiego pochodzenia inwestycję na przyszłość i zawodnika idealnego do gry w systemie preferowanym przez sztab szkoleniowy ekipy The Reds. Czerwone Diabły pozostają w grze, lecz nie są liderem negocjacji.

Yisa Alao jest wychowankiem Sheffield Wednesday, przechodząc wszystkie szczeble szkolenia młodzieżowego. W pierwszym zespole rozegrał dotąd trzy spotkania, występując w EFL Cup oraz Championship. Jeśli 17-latek ostatecznie trafi do Liverpoolu, początkowo najpewniej będzie grał w drużynach juniorskich, stopniowo adaptując się do wymagań topowego klubu. Transfer do giganta Premier League byłby dla niego ogromnym krokiem w karierze.