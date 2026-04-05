Lipsk pracuje nad nowym kontraktem dla gwiazdy. Niepokój w Liverpoolu

RB Lipsk rozpoczął rozmowy z Yanem Diomande w sprawie przedłużenia kontraktu - donosi Fabrizio Romano. To zła informacja dla Liverpoolu, który jest zainteresowany pozyskaniem 19-letniego skrzydłowego.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Yan Diomande może zostać na Red Bull Arenie

Yan Diomande jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Skrzydłowy Lipska imponuje bardzo wysoką formą w obecnym sezonie i regularnie przyciąga uwagę skautów. 19-letni Iworyjczyk znajduje się na celowniku wielu europejskich gigantów, a największe zainteresowanie nim wykazują kluby z Premier League. Choćby Liverpool widzi w nim potencjalnego następcę Mohameda Salaha, jednak niewykluczone, że potentaci ze Starego Kontynentu będą musieli obejść się smakiem.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Diomande ujawnił dobrze zorientowany w rynku transferowym Fabrizio Romano. Według jego doniesień dziewięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej może ostatecznie pozostać na Red Bull Arenie.

RB Lipsk pracuje bowiem nad przedłużeniem kontraktu ze swoją gwiazdą, mimo że aktualna umowa obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. Nowy kontrakt miałby być jeszcze dłuższy i zawierać wysoką klauzulę wykupu, a sam zawodnik mógłby liczyć na znaczną podwyżkę.

Diomande z powodzeniem występuje w barwach ekipy Die Bullen od lipca 2025 roku, kiedy to przeniósł się tam z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W trwającej kampanii młody atakujący rozegrał 30 spotkań, zdobył 11 bramek oraz zanotował 8 asyst. Bardzo szybko wyrósł na jednego z kluczowych piłkarzy zespołu Byków i obecnie jest wyceniany nawet na 100 milionów euro.