Yamal w szoku. Barcelona zaakceptuje ofertę za gwiazdę!

08:38, 31. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

FC Barcelona jest gotowa zaakceptować ofertę PSG, o ile będzie korzystna finansowo. Paryżanie chcą, aby dołączył do nich Dani Olmo. Zaniepokojony tym faktem jest m.in. Lamine Yamal - donosi Don Balon.

Dani Olmo może trafić do PSG. Yamal chce, aby został w Barcelonie

FC Barcelona od dawna zmaga się z problemami, które komplikują pozyskanie nowych zawodników. Sytuacja dot. Finansowego Fair-Play i rejestracji piłkarzy w La Liga pozostawia wiele do życzenia. Co rok podczas letniego okna transferowego kibice z niepokojem obserwują poczynania zarządu. Jednym z działań, które może rozwiązać ten problem, jest duży zysk ze sprzedaży jednego z ważnych graczy.

Z medialnych doniesień wynika, że pomóc może Dani Olmo, a właściwie jego sprzedaż. Reprezentant Hiszpanii przykuł uwagę Paris Saint-Germain. Na transfer pomocnika władze klubu namawia Luis Enrique, ponieważ uważa, że to brakujący element w jego układance.

Jak donosi serwis Don Balon w Barcelonie są gotowi usiąść do rozmów. Joan Laporta i Deco mieli dać do zrozumienia, że nikt w klubie nie jest nietykalny. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta w wysokości ok. 65 mln euro, zostanie przeanalizowana i rozważona. Źródło zaznacza jednak, że ostateczna decyzja będzie należeć do Hansiego Flicka i sztabu szkoleniowego.

Olmo cieszy się dużym szacunkiem w szatni zespołu. Dlatego też zarówno Lamine Yamal, jak i Fermin Lopez są zaniepokojeni pojawiającymi się w mediach informacjami. Choć wiedzą, że może to być nieuniknione ze względu na sytuację klubu, tak liczą na to, że Olmo pozostanie częścią aktualnego projektu.

