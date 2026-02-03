Yamal ujawnił ws. przyszłości. Kluczowe słowa dla Barcelony

Lamine Yamal złożył publiczną deklarację w sprawie swojej przyszłości. Gwiazdor chce pozostać w Barcelonie przez całą swoją karierę. Do tej pory łączono go głównie z transferem do PSG.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal wierny Barcelonie. Nie zamierza odchodzić

Lamine Yamal rozwija się w przerażającym tempie. Nastolatek już teraz jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, a obecny sezon w jego wykonaniu wygląda znakomicie. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już 13 bramek oraz 13 asyst w 28 meczach. Jest motorem napędowym Barcelony i jej najważniejszym ogniwem w ofensywie. Kibice obawiali się, że jego pozaboiskowe zachowanie negatywnie odbije się na jego formie sportowej, ale tak się nie stało. Skrzydłowy prezentuje się coraz lepiej i daje swojej drużynie nadzieje na mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów.

Barcelona dostrzega w nim następcę Leo Messiego i największą gwiazdę na minimum kolejną dekadę. Jednocześnie musi skutecznie odpierać ataki ze strony innych klubów. Oferty za Yamala składało już Paris Saint-Germain, które deklarowało gotowość do wydania nawet 200 milionów euro. W Katalonii nie zamierzają nawet rozważać jego sprzedaży, o ile on sam nie będzie na to naciskał.

O odejściu Yamala nie ma obecnie mowy. Sam 18-latek ma świadomość, ile zawdzięcza Barcelonie i wie, że jest w odpowiednim miejscu. Podczas gali „Mundo Deportivo” złożył publiczną deklarację i potwierdził swoje przywiązanie do hiszpańskiego giganta.

– Jestem w najlepszym momencie mojej kariery. Mam nadzieję, że zostanę tu przez całe życie. Bardzo cieszę się każdym dniem w najlepszym klubie oraz najlepszym mieście na świecie – przekazał wychowanek Barcelony.