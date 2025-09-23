Yamal dał zgodę na wielki transfer Barcelony! Raphinha też go popiera

12:26, 23. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal i Raphinha wyrazili zgodę na transfer Juliana Alvareza do Barcelony. Skrzydłowi postrzegają Argentyńczyka jako świetne wzmocnienie - poinformował El Nacional.

Raphinha i Lamine Yamal
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

Yamal i Raphinha popierają transfer Juliana Alvareza

FC Barcelona już myśli o przyszłości i rozważa wzmocnienia ofensywy. Jednym z głównych kandydatów jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk jest postrzegany przez działaczy Blaugrany jako kandydat na następcę Roberta Lewandowskiego. Co ważne, poparcie dla transferu wyraziły największe gwiazdy zespołu, w tym Lamine Yamal i Raphinha.

Dla Barcelony priorytetem jest sprowadzenie napastnika dynamicznego i uniwersalnego, a właśnie takim profilem wyróżnia się Alvarez. 25-latek potrafi odnaleźć się na różnych pozycjach w ataku. Jego styl gry idealnie pasowałby do wizji Hansiego Flicka, który oczekuje od swoich piłkarzy ruchliwości i umiejętności gry kombinacyjnej.

Poparcie kolegów z szatni jest nie bez znaczenia. Yamal, Raphinha czy Pedri uważają, że Alvarez nie tylko podniósłby poziom sportowy zespołu, ale też dobrze wkomponowałby się w atmosferę grupy. Argentyńczyk słynie z pracowitości i profesjonalizmu, a to cechy, które w Barcelonie są dziś szczególnie cenione. Dodatkowo jego obecność mogłaby wprowadzić zdrową rywalizację w ataku.

W Atletico Madryt sytuacja Alvareza nie wygląda najlepiej. Po obiecującym początku nie zdołał na stałe przekonać do siebie Diego Simeone i coraz częściej pojawiają się głosy, że sam zawodnik myśli o zmianie otoczenia. Barcelona widzi w tym szansę i bacznie przygląda się jego sytuacji. Jeśli uda się dopiąć finanse, transfer Argentyńczyka na Camp Nou wydaje się bardzo prawdopodobny.

POLECAMY TAKŻE

Ferran Torres
Ferran Torres oburzony wynikiem Złotej Piłki
Erling Haaland
Haaland dogadał się z hiszpańskim gigantem. Wielki plan w trakcie realizacji
Lamine Yamal
Laporta z konkretnym przekazem. Lamine Yamal dostał jasny sygnał na przyszłość