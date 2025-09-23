Yamal dał zgodę na wielki transfer Barcelony! Raphinha też go popiera

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

Yamal i Raphinha popierają transfer Juliana Alvareza

FC Barcelona już myśli o przyszłości i rozważa wzmocnienia ofensywy. Jednym z głównych kandydatów jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk jest postrzegany przez działaczy Blaugrany jako kandydat na następcę Roberta Lewandowskiego. Co ważne, poparcie dla transferu wyraziły największe gwiazdy zespołu, w tym Lamine Yamal i Raphinha.

Dla Barcelony priorytetem jest sprowadzenie napastnika dynamicznego i uniwersalnego, a właśnie takim profilem wyróżnia się Alvarez. 25-latek potrafi odnaleźć się na różnych pozycjach w ataku. Jego styl gry idealnie pasowałby do wizji Hansiego Flicka, który oczekuje od swoich piłkarzy ruchliwości i umiejętności gry kombinacyjnej.

Poparcie kolegów z szatni jest nie bez znaczenia. Yamal, Raphinha czy Pedri uważają, że Alvarez nie tylko podniósłby poziom sportowy zespołu, ale też dobrze wkomponowałby się w atmosferę grupy. Argentyńczyk słynie z pracowitości i profesjonalizmu, a to cechy, które w Barcelonie są dziś szczególnie cenione. Dodatkowo jego obecność mogłaby wprowadzić zdrową rywalizację w ataku.

W Atletico Madryt sytuacja Alvareza nie wygląda najlepiej. Po obiecującym początku nie zdołał na stałe przekonać do siebie Diego Simeone i coraz częściej pojawiają się głosy, że sam zawodnik myśli o zmianie otoczenia. Barcelona widzi w tym szansę i bacznie przygląda się jego sytuacji. Jeśli uda się dopiąć finanse, transfer Argentyńczyka na Camp Nou wydaje się bardzo prawdopodobny.