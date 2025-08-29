Xavi Simons jednak nie dla Chelsea. Dołączy do innego giganta

17:28, 29. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Xavi Simons ostatecznie nie trafi do Chelsea, a jego nowym klubem będzie Tottenham Hotspur. Transakcja jest już na ostatniej prostej - dowiedział się Fabrizio Romano.

Xavi Simons
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Tottenham Hotspur pozyska Xaviego Simonsa

Przez ostatnie tygodnie wiele wskazywało na to, że Xavi Simons trafi do Chelsea. Media zgodnie donosiły, iż negocjacje między stronami są bardzo zaawansowane, a sam piłkarz podobno był o krok od przenosin na Stamford Bridge. Ostatecznie jednak reprezentant Holandii nie zasili szeregów drużyny The Blues. Londyńczycy, zmuszeni do szybkiej reakcji, postawili na alternatywę w postaci sprowadzenia Facundo Buonanotte, który ma wzmocnić pozycję ofensywnego pomocnika w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę.

Mimo to Simons zgodnie z przewidywaniami opuści RB Lipsk. Co więcej, jego przyszłość także będzie związana z Premier League, ale nie z Chelsea. Jak poinformował Fabrizio Romano, nowym klubem 22-letniego zawodnika zostanie inny londyński gigant – Tottenham Hotspur. Koguty od dłuższego czasu monitorowały sytuację utalentowanego Holendra, wykorzystując okazję, by ściągnąć go do siebie. To duże wzmocnienie dla ekipy, która w tym sezonie ma ambitne cele zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach.

Xavi Simons podpisze z Tottenhamem pięcioletni kontrakt, zaś kwota transferu wyniesie 60 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że transakcja zostanie ogłoszona jeszcze dzisiaj, ponieważ zawodnik przeszedł już testy medyczne. 22-latek jest wychowankiem akademii Barcelony, z której trafił do Paris Saint-Germain. W barwach mistrza Francji nie miał jednak pewnego miejsca w składzie i w poszukiwaniu regularnej gry przeniósł się do PSV Eindhoven, a następnie do Lipska. Teraz przed pomocnikiem największe wyzwanie w całej karierze – gra w Premier League oraz możliwość rozwoju pod okiem Thomasa Franka.