Xavi Simons jednak nie dla Chelsea. Dołączy do innego giganta

Xavi Simons ostatecznie nie trafi do Chelsea, a jego nowym klubem będzie Tottenham Hotspur. Transakcja jest już na ostatniej prostej - dowiedział się Fabrizio Romano.

Tottenham Hotspur pozyska Xaviego Simonsa

Przez ostatnie tygodnie wiele wskazywało na to, że Xavi Simons trafi do Chelsea. Media zgodnie donosiły, iż negocjacje między stronami są bardzo zaawansowane, a sam piłkarz podobno był o krok od przenosin na Stamford Bridge. Ostatecznie jednak reprezentant Holandii nie zasili szeregów drużyny The Blues. Londyńczycy, zmuszeni do szybkiej reakcji, postawili na alternatywę w postaci sprowadzenia Facundo Buonanotte, który ma wzmocnić pozycję ofensywnego pomocnika w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę.

Mimo to Simons zgodnie z przewidywaniami opuści RB Lipsk. Co więcej, jego przyszłość także będzie związana z Premier League, ale nie z Chelsea. Jak poinformował Fabrizio Romano, nowym klubem 22-letniego zawodnika zostanie inny londyński gigant – Tottenham Hotspur. Koguty od dłuższego czasu monitorowały sytuację utalentowanego Holendra, wykorzystując okazję, by ściągnąć go do siebie. To duże wzmocnienie dla ekipy, która w tym sezonie ma ambitne cele zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach.

Xavi Simons podpisze z Tottenhamem pięcioletni kontrakt, zaś kwota transferu wyniesie 60 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że transakcja zostanie ogłoszona jeszcze dzisiaj, ponieważ zawodnik przeszedł już testy medyczne. 22-latek jest wychowankiem akademii Barcelony, z której trafił do Paris Saint-Germain. W barwach mistrza Francji nie miał jednak pewnego miejsca w składzie i w poszukiwaniu regularnej gry przeniósł się do PSV Eindhoven, a następnie do Lipska. Teraz przed pomocnikiem największe wyzwanie w całej karierze – gra w Premier League oraz możliwość rozwoju pod okiem Thomasa Franka.