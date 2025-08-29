Chelsea dopina zaskakujący transfer. Tego nikt się nie spodziewał

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Facundo Buonanotte

Facundo Buonanotte o krok od Chelsea

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Chelsea dopnie transfer Xaviego Simonsa i to właśnie młody gwiazdor RB Lipsk wzmocni ofensywę londyńskiego zespołu. Ostatecznie jednak Holender obrał inny kierunek, przechodząc do Tottenhamu Hotspur. Włodarze Niebieskich nie mogli pozwolić sobie na stratę czasu i natychmiast rozpoczęli poszukiwania jakiejś alternatywy. Wszystko wskazuje na to, iż działacze giganta z Wysp Brytyjskich błyskawicznie znaleźli odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli załatać lukę w środku pola.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, o krok od przenosin na Stamford Bridge jest bowiem Facundo Buonanotte. Brighton & Hove Albion miało zgodzić się na wypożyczenie 20-letniego Argentyńczyka, a w umowie znajdzie się również opcja wykupu. Chelsea zamierza tym samym wzmocnić pozycję ofensywnego pomocnika, na której dotychczas brakowało jakościowej konkurencji. To świetna wiadomość dla Enzo Mareski, który będzie miał większy wachlarz rozwiązań podczas bardzo długiego sezonu.

Facundo Buonanotte jest wychowankiem Rosario Central, z którego przeniósł się na Wyspy Brytyjskie w styczniu 2023 roku. Brighton zapłaciło wówczas za niego około 6 milionów euro. Ostatnią kampanię zdolny piłkarz spędził na wypożyczeniu w Leicester City, gdzie zbierał doświadczenie w angielskiej piłce. W Premier League ma już na koncie 71 występów, w których zdobył 9 bramek oraz zanotował 4 asysty. Jego obecna wartość rynkowa jest szacowana na 20 milionów euro. Teraz przed nim szansa na kolejny wielki krok w karierze – możliwość gry w jednym z czołowych europejskich klubów, jakim jest Chelsea.