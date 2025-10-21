Real Madryt nie planuje osłabiać kadry w zimowym okienku transferowym. Na konferencji prasowej przed meczem z Juventusem Xabi Alonso wykluczył taką możliwość.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real nie chce wypożyczyć napastnika

Szkoleniowiec Królewskich rozmawiał z dziennikarzami przed środowym spotkaniem ze Starą Damą w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Xabi Alonso został zapytany o przyszłość Endricka, który od dłuższego czasu nie może liczyć na grę. Czy Real Madryt planuje wypożyczyć Brazylijczyka?

– Już o tym mówiłem. W drużynie panuje duża konkurencja, wystarczy ciężko pracować i być zawsze gotowym. Potrzebujemy każdego zawodnika – stwierdził trener Los Blancos. W ten sposób Alonso zdradził plany madrytczyków na zimę – Real nie zamierza pozbywać się ani jednego piłkarza.

Czy te słowa ucieszą Endricka? 19-latek w poprzednim sezonie wystąpił w 37 meczach, strzelił siedem goli i zanotował jedną asystę. Wychowanek Palmeiras spędził na boisku łącznie 847 minut. Natomiast w trwających rozgrywkach jeszcze ani razu nie pojawił się na murawie.

Czternastokrotny reprezentant Brazylii rozważa czasowe opuszczenie Madrytu w poszukiwaniu regularnej gry. Jednak Alonso niezbyt chętnie patrzy na możliwość rozstania z nastolatkiem.