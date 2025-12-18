Xabi Alonso poprosił Real o wielki transfer! Na stole 110 mln euro

Real Madryt szuka okazji, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Jak donosi Don Balon o transfer wart 110 mln euro poprosił Xabi Alonso. Na radarze znalazł się Florian Wirtz.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Wirtz na liście życzeń Realu. Poprosił o niego Alonso

Real Madryt cały czas szuka na rynku transferowym zawodników, którzy mogą wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Niebawem otwarte zostanie zimowe okno transferowe, ale większą uwagę w klubie przykładają do wzmocnień latem przyszłego roku. Florentino Perez nie lubi przeprowadzać dużych transakcji w styczniu, co nieraz podkreślał.

W kontekście letnich wzmocnień Xabi Alonso poprosił Real o wielki transfer. Z informacji serwisu Don Balon dowiadujemy się, że hiszpański taktyk chciałby, aby do klubu trafił Florian Wirtz. Ofensywny pomocnik ma duże problemy po zmianie klubu. Ostatnio przeszedł z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu, gdzie nie potrafi się odnaleźć. 44-latek przekazał zarządowi, że jeśli pojawi się taka szansa, to warto spróbować ściągnąć piłkarza.

Istnieją małe szanse, aby Liverpool zgodził się sprzedać Wirtza po zaledwie jednym sezonie. Zainwestowali w niego aż 125 milionów euro. Jednak źródło sugeruje, że kwota bliska 110 mln euro może skłonić ich do zmiany zdania. W ten sposób mogliby zminimalizować ryzyko większej straty, jeśli forma zawodnika nie ulegnie poprawie. Z drugiej strony reprezentant Niemiec doskonale zna Xabiego Alonso ze wspólnej pracy w Leverkusen. Niewykluczone, że wizja ponownej współpracy mogłaby go skłonić do transferu.

W obecnym sezonie Wirtz wystąpił dla Liverpoolu w 21 meczach, w których nie zdobył ani jednego gola, ale zanotował pięć asyst. Umowę z The Reds ma ważną do połowy 2030 roku.