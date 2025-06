Xabi Alonso poprosił o to Florentino Pereza. Gwiazda Realu poznała swoją przyszłość

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso nie chce stracić Daniego Ceballosa

Xabi Alonso zablokował odejście Daniego Ceballosa. Nowy szkoleniowiec Królewskich poprosił prezydenta Realu Madryt, Florentino Pereza, żeby hiszpański pomocnik pozostał w kadrze, pomimo zainteresowania ze strony Milanu. Jak informuje Defensa Central, włoski klub złożył ofertę za 28-latka.

Trener Los Blancos uważa, że Ceballos może być w środku pola Realu dobrą alternatywą dla podstawowych zawodników. Alonso chce rozwijać umiejętności zawodnika, ponieważ uważa, że pasuje on do jego taktyki. Choć nie ma za sobą najlepszego sezonu przez problemy zdrowotne oraz dużą konkurencję na jego pozycji w składzie, to hiszpański szkoleniowiec postanowił obdarzyć go zaufaniem.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W nowym sezonie pomocnik będzie miał szansę na udowodnienie swojej wartości i pokazać, że jest przydatnym zawodnikiem na Santiago Bernabeu. Zwłaszcza w klubie, który bierze udział w wielu rozgrywkach.

Również Real Betis wykazywał zainteresowanie Ceballosem. Jednak wszystko wskazuje na to, że piłkarz otrzyma nową rolę od Alonso. Real Madryt nie skupia się wyłącznie na głośnych transferach, ale ma zamiar wykorzystać pełny potencjał u obecnych zawodników.

Zobacz także: Real Madryt straci napastnika? Chcą go trzy wielkie kluby