Dani Ceballos nie odejdzie z Realu Madryt w trakcie sezonu. Betis zabiega o pomocnika, ale zimą nie będzie miał argumentów, aby go sprowadzić. Królewscy wciąż liczą na Hiszpana - przekonuje "AS".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ceballos zostanie w Realu

Dani Ceballos jest związany z Realem Madryt od 2017 roku. Przez ten czas przeżywał różne okresy, lecz nigdy nie udało mu się zapracować na status gwiazdy. W latach 2019-2021 przebywał nawet na wypożyczeniu w Arsenalu, po czym wrócił na Santiago Bernabeu, gdzie kontynuował swoją karierę. Od jakiegoś czasu regularnie wraca temat jego odejścia do Betisu, gdzie grał przed transferem do Królewskich. Wynika to z faktu, że Carlo Ancelotti traktuje go w głównej mierze jako rezerwowego, nie dając mu zbyt wielu okazji do pokazania swoich boiskowych umiejętności. Podczas letniego okienka wszystkie strony chciały się dogadać, lecz finalnie do transferu nie doszło.

Jak będzie zimą? Wygląda na to, że Ceballos wciąż pozostanie w Madrycie. Ostatnie tygodnie są dla niego dość udane. Wykorzystuje problemy kadrowe Realu i regularnie pojawia się na murawie. W sześciu ostatnich meczach La Liga aż czterokrotnie występował od pierwszej minuty – zagrał także w starciu Ligi Mistrzów z Atalantą. Ancelotti wyraźnie mu ufa, więc ten nie planuje zmiany otoczenia.

Królewscy także nie rozważają pożegnania z Ceballosem, mając świadomość problemów związanych z dość wąską kadrą. Betis będzie musiał czekać na swojego wychowanka przynajmniej do lata. Najbliższe miesiące zadecydują o przyszłości środkowego pomocnika, który dysponuje dużymi umiejętnościami i byłby kluczową postacią wielu ekip z hiszpańskiej ekstraklasy.