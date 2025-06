Xabi Alonso nie chciał transferu gwiazdy. Trafił do innego giganta

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso odrzucił transfer gwiazdy Ligue 1

Nowy trener Realu Madryt, Xabi Alonso wie, że będzie musiał wprowadzić znaczące zmiany niemal we wszystkich obszarach składu. Na razie jednak on i klub skupiają się na obronie. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold i Alvaro Carreras, którego transfer także jest bliski finalizacji to trzy wzmocnienia, mające wzmocnić linię defensywną Królewskich.

Hiszpański szkoleniowiec przeanalizował także prawą stronę ofensywy. Opcjami na tej pozycji są Rodrygo i Brahim Diaz. Przyszłość tego pierwszego nie była pewna, ale wygląda na to, że od przyjścia Alonso sytuacja się zmieniła i Brazylijczyk pozostanie w Madrycie. Podobnie ma być w przypadku Brahima Diaza, choć obydwaj znajdują się na radarze Arsenalu.

Nowy szkoleniowiec chciałby kontynuować współpracę z oboma zawodnikami. W związku z tym Xabi Alonso odrzucił transfer Rayana Cherkiego, który już oficjalnie przenosi się do Manchesteru City. Choć 21-letni skrzydłowy był zainteresowany przeprowadzką na Santiago Bernabeu, po odmowie byłego trenera Bayeru Leverkusen, Francuz zmienił swoje plany.

Bienvenido al club, Rayan Cherki 🤩 pic.twitter.com/WCP7vclbSB — Manchester City (@ManCityES) June 10, 2025

Obywatele zapłacili Lyonowi za transfer około 35 milionów euro plus bonusy. Wydaje się to dobrą okazją, biorąc pod uwagę jakość zawodnika i obecną sytuację na rynku. Skauci Realu uważnie śledzili Rayana Cherkiego, ale jego transfer został ostatecznie odrzucony. Xabi Alonso uważa, że jego pozycja jest dobrze obsadzona przez Brahima Diaza i Rodrygo.

