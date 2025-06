Vinicius może odejść z Realu. Gigant zaoferował 300 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius otrzymał oferty z Arabii Saudyjskiej

Kiedy wydawało się, że Real Madryt może być już spokojny o przyszłość Viniciusa, który odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej, wszystko wskazuje na to, że Królewscy dalej nie mogą być pewni pozostania Brazylijczyka. Jak się okazuje, giganci z Bliskiego Wschodu wciąż się nie poddają. Wygląda na to, że nadal zamierzają starać się o transfer gwiazdora Los Blancos.

Według źródła do klubu wpłynęła oferta opiewająca na około 300 milionów euro. Władze hiszpańskiego giganta nie zamierzają podejmować pochopnej decyzji i najpierw dokładnie przeanalizują tę propozycję. Według ostatnich doniesień Real chciał przedłużyć kontrakt z Brazylijczykiem, ale teraz sytuacja może się zmienić. Florentino Perez nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Vinicius mógłby trafić do Al-Ahli lub Al-Nassr. Oba zespoły oferują kontrakt taki jaki ma Cristiano Ronaldo. Królewscy zastanawiają się, czy nie zaakceptować oferty i skorzystać z tej okazji niż później ryzykować z sprzedażą za niesatysfakcjonującą kwotę, czy też stratą gwiazdy za darmo po wygaśnięciu kontraktu. Gdyby transfer doszedł do skutku, Real pozyskałby ogromne środki finansowe. To pozwoliłoby na ściągnięcie nowych zawodników do ekipy niedawno objętej przez Xabiego Alonso.

