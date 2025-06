ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arsenal chce gwiazdę Realu Madryt

Arsenal chce wzmocnić swoją kadrę na kolejny sezon, żeby walczyć o trofea. Trener Kanonierów Mikel Arteta szuka nowych zawodników, którzy będą w stanie pomóc mu w osiągnięciu tego celu. W mediach z londyńskim klubem jest łączonych wiele nazwisk. Wśród najbardziej wyróżniających się są Arda Guler, Rodrygo, Nico Williams, Martin Zubimendi i Viktor Gyokeres. Hiszpański szkoleniowiec jakiś czas temu zwrócił uwagę jednak na innego piłkarza Realu Madryt, Brahima Diaza.

Reprezentant Maroka mógłby opuścić Santiago Bernabeu i zagrać na Emirates Stadium. Już rok temu Arsenal pytał o ofensywnego zawodnika. Angielski gigant złożył wtedy ofertę w wysokości 70 milionów euro za Brahima Diaza. Florentino Perez i sam zawodnik zdecydowali jednak, że najlepiej będzie pozostać w Hiszpanii.

Obecnie z powodu konkurencji ze strony Rodrygo, Ardy Gulera oraz transferu Franco Mastantuono, 25-latek zdaje sobie sprawę, że może nie grać tyle, ile by chciał. To może otworzyć drzwi do jego odejścia, a Arsenal mógłby to wykorzystać. Jeśli klub złoży podobną ofertę co rok temu, zdaniem portalu „E-Noticies” Florentino Perez zaakceptuje ją bez wahania. Sam zawodnik nie wyklucza zmiany otoczenia.

