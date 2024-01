Wolfsburg nie skorzystał z opcji. Grabara zagra wiosną w Lidze Mistrzów

Kopenhaga poinformowała, że Wolfsburg nie skorzystał z opcji wcześniejszego sprowadzenia Kamila Grabara. Oznacza to, że Polak zagra wiosną w Lidze Mistrzów.

fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara do końca sezonu pozostanie w Kopenhadze

Wolfsburg nie skorzystał z opcji sprowadzenia go już tej zimy

Polski bramkarz zagra wiosną w fazie pucharowej Ligi Mistrzów

Grabara pomoże Kopenhadze w Lidze Mistrzów

Przyszłością Kamila Grabary jest Wolfsburg. Latem FC Kopenhaga porozumiała się z Wilkami w kwestii transferu polskiego bramkarza. Niemiecki klub zapłacił za niego nieco ponad 13 milionów euro, a do przeprowadzki ma dojść po sezonie 2023/2024. Wolfsburg zastrzegł sobie natomiast prawo do wcześniejszego sprowadzenia Grabary, czego Duńczycy bardzo się obawiali.

25-latek to ostoja i być może największa gwiazda zespołu. Jego dyspozycja okazała się kluczowa w fazie grupowej Ligi Mistrzów, która dla Kopenhagi zakończyła się gigantycznym sukcesem. Duński klub wywalczył awans do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Manchesterem City. Ponadto, na krajowym podwórku celuje w kolejne mistrzostwo, a utrata Grabary w trakcie sezonu byłaby olbrzymim ciosem.

Mistrz Danii poinformował, że wygasła klauzula umożliwiająca Wolfsburgowi sprowadzenie go zimą. Oznacza to, że Grabara dołączy do niemieckiego zespołu dopiero latem, a w drugiej części tego sezonu pomoże Kopenhadze w walce o kolejne sukcesy.

Zobacz również: Arsenal włączy się do walki o cel transferowy Barcelony? Arteta jest jego wielkim fanem