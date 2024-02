Stefano Sensi przeszedł testy medyczne przed transferem z Interu Mediolan do Leicester City, ale ostatecznie nie trafił do Anglii. Dziennikarze stacji telewizyjnej Sky Sports ujawnili powody.

IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Stefano Sensi

Stefano Sensi był o krok od przeprowadzki do Leicester City

Pomocnik Interu Mediolan przeszedł nawet badania medyczne

Transfer jednak niespodziewanie upadł na ostatniej prostej

Pomocnik Interu nie przeniósł się do Anglii. Znamy powód

Stefano Sensi w zimowym okienku transferowym miał przenieść się z Interu Mediolan do Leicester City. Oba kluby uzgodniły opłatę w wysokości około 500 tysięcy euro plus 2 miliony euro w formie zmiennych, jeśli Lisy awansowałyby do Premier League.

Wydawało się, że transakcja nie ma prawa nie dojść do skutku, ale komplikacje pojawiły się przy absolutnych formalnościach. Włodarze angielskiego klubu mieli bowiem problem z uzyskaniem dla pomocnika pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii – informuje “Sky Sports”.

Z tego powodu dziewięciokrotny reprezentant Włoch, pomimo że przeszedł testy medyczne, ostatecznie został w drużynie ze Stadio Giuseppe Meazza.