Wiśniewski kolejnym hitem Widzewa. Jovicević ocenił transfer

22:18, 29. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Widzew Łódź I WidzewToMy

Widzew Łódź sprowadził kolejnego reprezentanta Polski. Przemysław Wiśniewski wzmocnił już klub Ekstraklasy. Igor Jovicević ocenił hitowy transfer.

Przemysław Wiśniewski
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Widzew stawia na reprezentanta Polski. Jovicević zadowolony

Widzew Łódź tej zimy zmienił strategię – przed sezonem skupiał się na transferach młodych zawodników z potencjałem, a teraz postawił na jakość i doświadczenie. Drużynę wzmocnili chociażby Lukas Lerager, Osman Bukari czy Emil Kornvig. Udało się sprowadzić też reprezentanta Polski, czyli Bartłomieja Drągowskiego. W czwartek oficjalnie sfinalizowano kolejny imponujący transfer.

Do Widzewa trafił Przemysław Wiśniewski – to jeszcze jeden zawodnik, na którego regularnie w ostatnich miesiącach stawiał Jan Urban. Widzew wykupił go ze Spezii za ponad trzy miliony euro.

POLECAMY TAKŻE

Igor Jovicević
Widzew zacznie seryjnie wygrywać? Trener wspomina przykład Liverpoolu
Igor Jovicevic
Zagraniczna oferta na stole. Widzew wysłał jasny sygnał
Igor Jovicević
Widzew Łódź podjął decyzję. Nowy kontrakt dla pomocnika

W ostatnich tygodniach Widzew działał z bardzo dużym rozmachem. Wzmocnienie defensywy było jednym z głównych planów na tę zimę. Igor Jovicević jest zadowolony ze sprowadzenia właśnie Wiśniewskiego. Pozwoli to zachować równowagę w szatni między Polakami a zawodnikami z zagranicy.

– Ma wiele cech. Po pierwsze, to kolejny Polak. Podoba mi się to. Zależy mi na tym, by grało tu wielu zawodników z Polski. Gra w reprezentacji, to też ważne. Ma cechy dopasowane do ligi. Jest szybki, agresywny, świetnie gra głową. Przy kontrach jest groźny, potrafi je zatrzymać. To wystarczy, by uczynić nas lepszą drużyną – założył szkoleniowiec Widzewa, cytowany przez portal WidzewToMy.