Wiśniewski kolejnym hitem Widzewa. Jovicević ocenił transfer

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Widzew stawia na reprezentanta Polski. Jovicević zadowolony

Widzew Łódź tej zimy zmienił strategię – przed sezonem skupiał się na transferach młodych zawodników z potencjałem, a teraz postawił na jakość i doświadczenie. Drużynę wzmocnili chociażby Lukas Lerager, Osman Bukari czy Emil Kornvig. Udało się sprowadzić też reprezentanta Polski, czyli Bartłomieja Drągowskiego. W czwartek oficjalnie sfinalizowano kolejny imponujący transfer.

Do Widzewa trafił Przemysław Wiśniewski – to jeszcze jeden zawodnik, na którego regularnie w ostatnich miesiącach stawiał Jan Urban. Widzew wykupił go ze Spezii za ponad trzy miliony euro.

W ostatnich tygodniach Widzew działał z bardzo dużym rozmachem. Wzmocnienie defensywy było jednym z głównych planów na tę zimę. Igor Jovicević jest zadowolony ze sprowadzenia właśnie Wiśniewskiego. Pozwoli to zachować równowagę w szatni między Polakami a zawodnikami z zagranicy.

– Ma wiele cech. Po pierwsze, to kolejny Polak. Podoba mi się to. Zależy mi na tym, by grało tu wielu zawodników z Polski. Gra w reprezentacji, to też ważne. Ma cechy dopasowane do ligi. Jest szybki, agresywny, świetnie gra głową. Przy kontrach jest groźny, potrafi je zatrzymać. To wystarczy, by uczynić nas lepszą drużyną – założył szkoleniowiec Widzewa, cytowany przez portal WidzewToMy.