Legia może stracić skrzydłowego. Jest rozczarowany i chce odejść

Noah Weißhaupt nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Legii Warszawa i chciałby opuścić zespół. Informacje w tej sprawie przekazał Zbigniew Szulczyk na platformie X.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Noah Weißhaupt

Noah Weißhaupt chce odejść z Legii Warszawa

Legia Warszawa ma za sobą bardzo rozczarowującą rundę jesienną. Właściwie można nawet powiedzieć, że były to tragiczne miesiące, a już szczególnie ostatnie tygodnie, w których zespół popadł w kompletny marazm. Dlatego też zamiast walki o mistrzostwo Polski, wiele wskazuje, że maksymalnie będzie można pomarzyć o zbliżeniu się do strefy dającej prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Zapewne także taki jest cel Marka Papszuna, który przychodzi do klubu ratować zespół przed katastrofalnym sezonem. Wiadomo jednak, że zimą nowy szkoleniowiec już wprowadzi swoje pierwsze zmiany. Te, które najprościej zauważyć dotyczyć będą personaliów. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie mówiło się o potencjalnym odejściu Noaha Weißhaupta, który ma być na celowniku klubu z 2. Bundesligi. Teraz z kolei Zbigniew Szulczyk poinformował na platformie X, że sam skrzydłowy chce odejść z powodu rozczarowania małą liczbą spotkań, jakie dostaje.

Wszystko jednak zależeć będzie ostatecznie od Legii, która ma Niemca na wypożyczeniu w swoim zespole do końca sezonu. 24- Noah Weißhaupt w tym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań i zanotował jedną asystę. 24-letni skrzydłowy nominalnie jest zawodnikiem SC Freiburg. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

