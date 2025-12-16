2025.11.08 Krakow Pilka nozna Pierwsza Liga Betclic 1 Liga Sezon 2025/2026 Wisla Krakow - Polonia Warszawa N/z Lukasz Zjawinski Darijo Grujcic Foto Norbert Barczyk / PressFocus 2025.11.08 Krakow Football Polish Betclic First I League Season 2025/2026 Lukasz Zjawinski Darijo Grujcic Credit: Norbert Barczyk / PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Zjawiński wybiera nowy klub. Wisła rywalizuje z drużynami z Ekstraklasy

Wisła Kraków pożegnała latem Łukasza Zwolińskiego i nie sprowadziła jego następcy. Do drużyny dołączył Ardit Nikaj, ale nie dostaje zbyt wielu szans. Angel Rodado nie ma jakościowego zmiennika, co wiele razy zauważał Mariusz Jop, podejmując ten temat publicznie. Faktem jest, że klub myśli o transferze nowego napastnika podczas zimowego okienka, ale oczywiście nie jest to przesądzone.

Kandydatem do zasilenia Białej Gwiazdy jest Łukasz Zjawiński. Trener Polonii Warszawa Mariusz Pawlak ujawnił niedawno jego plany dotyczące zmiany zespołu. Umowa Zjawińskiego obowiązuje do końca obecnego sezonu i stołeczny klub nie chciałby stracić go wcześniej. Jednocześnie Wisła może się postarać o transfer definitywny lub poczekać do lata.

W poniedziałkowym programie TVP Sport Jop potwierdził, że napastnik o charakterystyce Zjawińskiego byłby dużym wzmocnieniem dla lidera pierwszej ligi. O jego transfer łatwo nie będzie, bowiem do rywalizacji włączają się też ekipy z Ekstraklasy. „Przegląd Sportowy” informował o zainteresowaniu ze strony Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze czy Zagłębia Lubin.

Na ten moment trudno przewidzieć, co stanie się ze Zjawińskim. Polonia może go sprzedać, jeśli dostanie odpowiednią ofertę. W przeciwnym wypadku pożegna go dopiero wraz z końcem sezonu 2025/2026.