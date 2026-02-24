Wisła Płock pożegnała transferowy niewypał. Obrońca wrócił do ojczyzny

19:54, 24. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Wisła Płock

Wisła Płock po zaledwie pół roku rozstała się z Aleksandre Kalandadze. 24-letni Gruzin oficjalnie przenosi się do Dinamo Tbilisi.

Mariusz Misiura
Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Aleksandre Kalandadze wraca do Dinamo Tbilisi. Gruziński obrońca odchodzi z Wisły Płock

Wisła Płock była rewelacją rundy jesiennej w PKO BP Ekstraklasie, ale po serii trzech porażek spadła na szóste miejsce w tabeli. Wiosną Nafciarze wygrali jak dotąd tylko jedno spotkanie. Po przerwie zimowej piłkarze prowadzeni przez Mariusza Misiurę ograli Raków Częstochowa (2:1).

Latem do Płocka trafił Aleksandre Kalandadze z Dinamo Tbilisi. 24-letni obrońca w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. We wtorek klub oficjalnie poinformował, że Gruzin zakończył przygodę z Wisłą i przenosi się do swojego byłego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Kalandadze ma w dorobku również dwa występy w seniorskiej reprezentacji Gruzji.

W Płocku pojawiły się już pierwsze doniesienia o zainteresowaniu nowymi zawodnikami. Jednym z nazwisk w kontekście wzmocnienia defensywy jest Said Hamulić, który wcześniej grał w barwach Stal Mielec oraz Widzew Łódź.

Wisła już w poniedziałek (2 marca, godz. 19:00) zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w ramach 22. kolejki Ekstraklasy. Miedziowy po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk awansowali na pozycję wicelidera tabeli. W Płocku jednak liczą na zatrzymanie rozpędzonych Lubinian.

