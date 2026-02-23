Hamulić wraca do Ekstraklasy! W tym klubie zagra

Said Hamulić ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie. Były piłkarz takich klubów jak Stal Mielec i Widzew Łódź lada moment powinien wrócić do Polski. Dołączy do Wisły Płock - pisze serwis Nafciarski.pl.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Said Hamulić

Said Hamulić zostanie piłkarzem Wisły Płock

Said Hamulić odkąd w styczniu 2023 roku opuścił Stal Mielec, nie może nigdzie zagrzać miejsca na dłużej. Z Ekstraklasy wyjeżdżał jako gwiazda ligi, za którą francuska Tuluza zapłaciła 2,5 mln euro. W Ligue 1 się nie przebił, przez co trafiał na kolejne wypożyczenia. Grał m.in. w Lokomotivie Moskwa i Vitesse. Z kolei sezon 2024/2025 ponownie spędził w Polsce na wypożyczeniu w Widzewie Łódź.

Wiele wskazuje na to, że Bośniak raz jeszcze spróbuje podbić Ekstraklasę. Z informacji serwisu nafciarski.pl wynika, że blisko pozyskania napastnika jest Wisła Płock. Tajemnicą pozostaje to, czy będzie to transfer definitywny, czy tylko półroczne wypożyczenie.

Hamulić jest cały czas związany kontraktem z Toulouse FC. Rundę jesienną spędził jednak w Grecji, gdzie zakładał przez pół roku koszulkę Volos NPS. Tam zagrał w 18 meczach, w których zdobył 8 goli i zanotował 3 asysty. W styczniu wrócił jednak do Francji.

Na boiskach Ekstraklasy łącznie w barwach Widzewa i Stali rozegrał 28 meczów, strzelając 9 goli i notując 5 asyst. Na swoim koncie ma również 6 występów w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Kontrakt z obecnym klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.