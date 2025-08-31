Wisła Płock potwierdza transfer wahadłowego. To cenne wzmocnienie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock z ciekawym transferem wahadłowego

Wisła Płock bardzo dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Właściwie można powiedzieć, że ekipa Mariusza Misiury jest jedną z rewelacji pierwszych kolejek tej kampanii. W piątek przytrafiła się jednak pierwsza porażka w dotychczasowych meczach – Nafciarze ulegli w starciu z innym beniaminkiem, Arką Gdynia, 0:1. To będzie więc kluczowy moment, który pokaże nam, jak zespół zareaguje na potknięcie.

Niemniej wszystko wskazuje, że ten sezon może zakończyć się dla Wisły bardzo pozytywnie. Szczególnie, że nadal klub jest aktywny na rynku transferowym i przeprowadza cenne wzmocnienia. Nowym piłkarzem płocczan został właśnie Tomas Tavares. 24-letni wahadłowy z Portugalii podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Tomas Tavares to piłkarzy, który pomimo dość młodego wciąż wieku, już ma spore doświadczenie. W poprzednim sezonie rozegrał 16 spotkań, które podzieliły się na 11 meczów w lidze portugalskiej i trzy w lidze austriackiej. W tym czasie zanotował dwie asysty. Na koncie ma jednak w sumie 26 występów w Benfice Lizbona oraz 28 w FC Basel oraz 22 w Spartaku Moskwa. Na jego koncie jest także pięć spotkań w Lidze Mistrzów.

