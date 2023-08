Nowym pomocnikiem klubu z Płocka został oficjalnie ogłoszony Jakub Grič. 27-letni Słowak ma na swoim koncie 136 spotkań w rodzimej ekstraklasie. Do tego w połowie sezonu 2017/2018 został wypożyczony do Sandecji Nowy Sącz.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Wisła Płock wciąż wzmacnia swój skład na starcie nowego sezonu Fortuna 1. ligi

“Nafciarze” tym razem poinformowali o pozyskaniu Słowaka, Jakuba Griča

Już w piątek Wisła zainauguruje sezon na własnym stadionie

Grał już w Polsce, kariery nie zrobił

Wisła Płock po dwóch meczach nowego sezonu Fortuna 1. ligi ma na swoim koncie raptem dwa oczka. “Nafciarze” najpierw zremisowali w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 1:1, a następnie takim samym rezultatem zakończył się mecz w Sosnowcu z miejscowym Zagłębiem. To oznacza, że początek tej kampanii dla spadkowicza nie jest zbyt udany.

Dlatego też klub decyduje się przeprowadzić kolejne wzmocnienia. Nowym pomocnikiem klubu z Płocka został oficjalnie ogłoszony Jakub Grič. 27-letni Słowak ma na swoim koncie 136 spotkań w rodzimej ekstraklasie. Do tego w połowie sezonu 2017/2018 został wypożyczony do Sandecji Nowy Sącz. Na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał sześć spotkań. Z Wisłą związał się na do końca sezonu z opcją przedłużenia.

