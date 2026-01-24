Wisła Płock może stracić cel transferowy. Chce go uczestnik Ligi Konferencji

17:43, 24. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Wisła Płock jest zainteresowana sprowadzeniem Nahuel Leiva, ale Hiszpan jest poważnym celem dla NK Celje. Argumenty są po stronie Słoweńców, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Piłkarze Wisły Płock
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Wisła Płock może mieć problem z tym transferem

Wisła Płock w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy nawet stwierdzić, że piłkarze Mariusza Misury są największym zaskoczeniem (pozytywnym) w rundzie jesiennej. Nafciarze bowiem zakończyli tę część kampanii na pierwszym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a to oznacza, że wiosną powinni powalczyć przynajmniej o udział w eliminacjach europejskich pucharów.

Wszystko zapowiada więc bardzo ciekawe miesiące dla kibiców tego wciąż przecież beniaminka. Niemniej zadanie może nie być łatwe, bowiem do tej pory w zimowym okienku transferowym Wisła Płock nie przeprowadziła konkretnego transferu. W ostatnim czasie wysypało się kilka ruchów, a teraz blisko jest kolejny taki zawodnik. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Nahuel Leiva jest bardzo poważnym celem dla NK Celje.

To oznaczać może, że Hiszpan, dobrze znany w Polsce z występów dla Śląska Wrocław, wybierze ten zespół. Wszystko naturalnie przez możliwości finansowe Słoweńców oraz fakt, że ten zespół występuje w Lidze Konferencji Europy. Dziennikarz przekazał również, że inne kluby także chcą ofensywnego zawodnika, o którego stara się Wisła Płock. Trudno więc wyrokować co dalej, ale z pewnością fani Nafciarzy nie będą zadowoleni z tych informacji.

