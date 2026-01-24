Wisła Płock może stracić cel transferowy. Chce go uczestnik Ligi Konferencji

Wisła Płock jest zainteresowana sprowadzeniem Nahuel Leiva, ale Hiszpan jest poważnym celem dla NK Celje. Argumenty są po stronie Słoweńców, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Wisła Płock może mieć problem z tym transferem

Wisła Płock w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy nawet stwierdzić, że piłkarze Mariusza Misury są największym zaskoczeniem (pozytywnym) w rundzie jesiennej. Nafciarze bowiem zakończyli tę część kampanii na pierwszym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a to oznacza, że wiosną powinni powalczyć przynajmniej o udział w eliminacjach europejskich pucharów.

Wszystko zapowiada więc bardzo ciekawe miesiące dla kibiców tego wciąż przecież beniaminka. Niemniej zadanie może nie być łatwe, bowiem do tej pory w zimowym okienku transferowym Wisła Płock nie przeprowadziła konkretnego transferu. W ostatnim czasie wysypało się kilka ruchów, a teraz blisko jest kolejny taki zawodnik. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Nahuel Leiva jest bardzo poważnym celem dla NK Celje.

To oznaczać może, że Hiszpan, dobrze znany w Polsce z występów dla Śląska Wrocław, wybierze ten zespół. Wszystko naturalnie przez możliwości finansowe Słoweńców oraz fakt, że ten zespół występuje w Lidze Konferencji Europy. Dziennikarz przekazał również, że inne kluby także chcą ofensywnego zawodnika, o którego stara się Wisła Płock. Trudno więc wyrokować co dalej, ale z pewnością fani Nafciarzy nie będą zadowoleni z tych informacji.

