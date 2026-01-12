Wisła myśli długofalowo. Prezes o przyszłości kluczowych zawodników

15:14, 12. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Studio Reymonta

Wisła Kraków ogłosiła już przedłużenie kontraktu z Jakubem Krzyżanowskim. Kibiców interesuje z kolei przyszłość Macieja Kuziemki. Do tego wątku odniósł się Jarosław Królewski w Studio Reymonta.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o ewentualnej nowej umowie dla Macieja Kuziemki

Wisła Kraków w trakcie trwającego sezonu może liczyć na bardzo dobrą grę Macieja Kuziemki. Kibiców może jednak niepokoić fakt, że młody zawodnik ma kontrakt obowiązujący jedynie do końca czerwca 2027 roku. Prezes klubu z Krakowa wypowiedział się na temat ewentualnych planów przedłużenia umowy z piłkarzem.

– Kuba Krzyżanowski, Kacper Duda, Patryk Letkiewicz, Maciej Kuziemka czy Mariusz Kłotwa, to jest dziś ta piątka, która jest najbliżej pierwszej drużyny i już w niej funkcjonuje. Wszyscy są zabezpieczeni kontraktami do 30 czerwca 2027 roku. To jest dla nas bardzo dobra informacja. Daje nam czas ten najbliższy półroczny okres, żeby spokojnie porozmawiać z zawodnikami o przyszłości i o tym, jak ją widzą – powiedział Jarosław Królewski w Studio Reymonta.

– Myślę, że oni coraz lepiej czują się w Wiśle. Czują, że są dla klubu ważni, że są częścią drużyny i że Wisła chce na nich stawiać. I ten najbliższy okres półrocza będzie momentem, w którym chcemy sobie na te pytania odpowiedzieć szczerze i zaplanować z nimi przyszłość. Dajemy sobie na to czas. Każdy z wymienionych zawodników doskonale wie, że Wisła chce z nimi przedłużyć kontrakty i że bardzo nam na tym zależy – zaznaczył prezes.

13-krotni mistrzowie Polski wrócą do ligowego grania 6 lutego. Wisła Kraków zmierzy się wówczas w roli gospodarza z GKS-em Tychy.

POLECAMY TAKŻE

Jarosław Królewski
Królewski ujawnił wycenę Krzyżanowskiego! Tyle mogła zarobić Wisła
Jarosław Królewski
Przeszłość, która długo ciążyła. Wisła Kraków odsłania kulisy
Luis Fernandez
Luis Fernandez mówi dość! Zaskakująca decyzja byłej gwiazdy Wisły