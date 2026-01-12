Wisła myśli długofalowo. Prezes o przyszłości kluczowych zawodników

Wisła Kraków ogłosiła już przedłużenie kontraktu z Jakubem Krzyżanowskim. Kibiców interesuje z kolei przyszłość Macieja Kuziemki. Do tego wątku odniósł się Jarosław Królewski w Studio Reymonta.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o ewentualnej nowej umowie dla Macieja Kuziemki

Wisła Kraków w trakcie trwającego sezonu może liczyć na bardzo dobrą grę Macieja Kuziemki. Kibiców może jednak niepokoić fakt, że młody zawodnik ma kontrakt obowiązujący jedynie do końca czerwca 2027 roku. Prezes klubu z Krakowa wypowiedział się na temat ewentualnych planów przedłużenia umowy z piłkarzem.

– Kuba Krzyżanowski, Kacper Duda, Patryk Letkiewicz, Maciej Kuziemka czy Mariusz Kłotwa, to jest dziś ta piątka, która jest najbliżej pierwszej drużyny i już w niej funkcjonuje. Wszyscy są zabezpieczeni kontraktami do 30 czerwca 2027 roku. To jest dla nas bardzo dobra informacja. Daje nam czas ten najbliższy półroczny okres, żeby spokojnie porozmawiać z zawodnikami o przyszłości i o tym, jak ją widzą – powiedział Jarosław Królewski w Studio Reymonta.

– Myślę, że oni coraz lepiej czują się w Wiśle. Czują, że są dla klubu ważni, że są częścią drużyny i że Wisła chce na nich stawiać. I ten najbliższy okres półrocza będzie momentem, w którym chcemy sobie na te pytania odpowiedzieć szczerze i zaplanować z nimi przyszłość. Dajemy sobie na to czas. Każdy z wymienionych zawodników doskonale wie, że Wisła chce z nimi przedłużyć kontrakty i że bardzo nam na tym zależy – zaznaczył prezes.

13-krotni mistrzowie Polski wrócą do ligowego grania 6 lutego. Wisła Kraków zmierzy się wówczas w roli gospodarza z GKS-em Tychy.