Wisła Kraków złożyła ofertę Rodado! Trwa walka o napastnika

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado dostał ofertę nowego kontraktu od Wisły Kraków

Wisła Kraków lada moment rozpocznie rywalizację w Betclic 1. Lidze w sezonie 2025/2026. Na ten moment nie wiadomo, czy w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy pomoże Angel Rodado. Hiszpański napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań zagranicznych klubów. Biała Gwiazda otrzymała za niego dwie oferty. Jedna pochodzi z Łudogorca Razgrad, zaś druga z drugoligowego zespołu z Turcji.

O ofercie z Bułgarii pisaliśmy w piątek. Piotr Koźmiński zdradził, że fanem Rodado jest trener Łudogorca, czyli Rui Mota. Sam piłkarz jest otwarty na nowe wyzwania, więc zmiana klubu wydaje się prawdopodobna. Oprócz 14-krotnego mistrza Bułgarii zainteresowanie zawodnikiem wyraził także Widzew Łódź, o czym było głośno w polskich mediach.

Nowe informacje ws. potencjalnego transferu Rodado przekazał serwis Meczyki.pl. Ich zdaniem Wisła Kraków nie poddaje się w walce o zatrzymanie piłkarza. Hiszpan otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu, która uwzględnia podwyżkę wynagrodzenia.

W przypadku ewentualnej sprzedaży Wisła więcej zarobi przyjmując ofertę Łudogorca. Bułgarzy proponują milion euro plus 600 tysięcy w formie bonusów. Z kolei Turecki zespół jest w stanie zapłacić jednym przelewem łącznie 1,4 mln euro. Według źródła Rodado nie rozważa przeprowadzki do Turcji, więc prawdopodobnie wybiera pomiędzy grą w Krakowie a transferem do Bułgarii.