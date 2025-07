Wisła Kraków zastąpi nim Rodado? Hiszpan na celowniku!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła zastąpi Rodado innym Hiszpanem?

Angel Rodado w dwóch ostatnich sezonach był największą gwiazdą Wisły Kraków oraz całej pierwszej ligi. Pokazał swój kunszt strzelecki również w rozgrywkach Pucharu Polski oraz eliminacjach do europejskich pucharów. Tego lata Biała Gwiazda może stracić Hiszpana, który jest kuszony wizją spróbowania swoich sił na wyższym poziomie rozgrywkowym. W grę wchodzi przeprowadzka do Ekstraklasy, a mocno zainteresowany jest nim Widzew Łódź. Jarosław Królewski przyznał, że oficjalna oferta jeszcze się nie pojawiła, ale łodzianie faktycznie planują go sprowadzić. Wisła wycenia Rodado na około 1,5 mln euro.

Priorytetem krakowskiego klubu jest zatrzymanie Rodado i przedłużenie jego umowy, ale nie będzie o to łatwo. Wszystko zależy od nastawienia samego zawodnika, który utrzymuje bardzo dobre relacje z Królewskim. Jeśli będzie chciał odejść, nikt nie stanie mu na drodze, o ile oczywiście Wisła otrzyma odpowiednie pieniądze.

Sprzedaż Rodado nie będzie w Krakowie zaskoczeniem. Wisła oczywiście jest na to przygotowana i ma listę kandydatów, którzy mogą go zastąpić. Dopóki ten pozostaje w klubie, żadne rozmowy nie ruszą. Ruben Orgeira ujawnił nazwisko zawodnika, który może zasilić Białą Gwiazdę na wypadek odejścia Rodado. Jest nim Raul Alcaina.

Ostatnio 24-latek był wypożyczony na trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii, gdzie grał dla Realu Murcia. Sezon 2024/2025 zakończył z trzema trafieniami na koncie. On sam ma być zainteresowany przenosinami do Wisły Kraków. Jest związany z Deportivo La Coruna umową do 2026 roku, zatem w grę wchodziłby najprawdopodobniej transfer definitywny.