Wisła Kraków z transferami na miarę Ekstraklasy? Wzmocnienia robią wrażenie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler i Angel Rodado

Wisła Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Wisła Kraków podejmuje kolejną próbę awansu do Ekstraklasy. Poprzednia nie powiodła się, gdyż przegrała w barażach z Miedzią Legnica. Podczas letniego okienka w ekipie Mariusza Jopa doszło do kilku zmian – odeszli chociażby Łukasz Zwoliński, Marko Poletanović, Tamas Kiss oraz Angel Baena. Wydaje się jednak, że zespół został wzmocniony i na dzisiaj prezentuje się solidniej niż w poprzednim sezonie.

Biała Gwiazda sprowadziła w sumie osiem nowych twarzy – jeszcze podczas okresu przygotowawczego dołączyli do niej Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld, Darijo Grujcić oraz Adrit Nikaj, a później zakontraktowała też Raoula Gigera, Ervina Omicia i Marko Bozicia. Do drużyny trafił też Wiktor Staszak, choć Wisła zapewniła sobie jego transfer już zimą.

Jarosław Królewski uważa, że minimum część nowych piłkarzy byłaby wzmocnieniem również w Ekstraklasie. Kibice wiele oczekują po letnich nabytkach. Ertlthaler oraz Lelieveld zdążyli już pokazać, że prezentują wysoki poziom. Na szansę debiutu czekają jeszcze Omić i Giger.

Nieznane są szczegóły dotyczące rozstań ze Zwolińskim oraz Poletalnoviciem. Wiadomo, że opuścili Wisłę w ramach transferów definitywnych, ale jakiekolwiek kwoty nie zostały ujawnione.

Wisła Kraków – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Ervin Omić pomocnik Wolfsberger AC bez odstępnego Marko Bozić skrzydłowy Erzurumspor FK bez odstępnego Julian Lelieveld obrońca RKC Waalwijk bez odstępnego Julius Ertlthaler pomocnik GKS Tychy bez odstępnego Darijo Grujcić obrońca Fortuna Sittard bez odstępnego Raoul Giger obrońca Lausanne-Sport bez odstępnego Wiktor Staszak pomocnik KKS Kalisz ? Ardit Nikaj napastnik FK Skrenderbeu wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Wisła Kraków – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Angel Baena skrzydłowy Widzew Łódź bez odstępnego Tamas Kiss skrzydłowy Anorthosis bez odstępnego Giannis Kiakos obrońca Panionios bez odstępnego Patryk Gogół pomocnik Zagłębie Sosnowiec bez odstępnego Jesus Alfaro skrzydłowy Kolding IF bez odstępnego Dawid Szot obrońca Zagłębie Sosnowiec bez odstępnego Łukasz Zwoliński napastnik Sakaryaspor ? Marko Poletanović pomocnik Vojvodina ? Karol Dziedzic pomocnik Warta Poznań wypożyczenie Jakub Stępak bramkarz Stal Stalowa Wola wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Wisły Kraków

Nowi zawodnicy: 8

8 Odejścia z klubu: 10

10 Wydatki na transfery: ?

? Zarobki na transferach: ?

Pogłoski transferowe wokół Wisły Kraków

Wisła Kraków zrealizowała znaczącą większość swoich założeń podczas letniego okienka. Nie wykluczała jeszcze transferu napastnika, natomiast nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata. Królewski uważa, że zimą Biała Gwiazda nie planuje znaczących ruchów, a najprawdopodobniej zamknie się na jednym lub dwóch nowych zawodnikach.