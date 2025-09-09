Wisła Kraków z transferami na miarę Ekstraklasy? Wzmocnienia robią wrażenie

19:00, 9. września 2025 20:02, 9. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków mocno latem popracowała nad wzmocnieniami. Zrealizowała większość swoich założeń, sprowadzając ośmiu nowych piłkarzy.

Julius Ertlthaler i Angel Rodado
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler i Angel Rodado

Wisła Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Wisła Kraków podejmuje kolejną próbę awansu do Ekstraklasy. Poprzednia nie powiodła się, gdyż przegrała w barażach z Miedzią Legnica. Podczas letniego okienka w ekipie Mariusza Jopa doszło do kilku zmian – odeszli chociażby Łukasz Zwoliński, Marko Poletanović, Tamas Kiss oraz Angel Baena. Wydaje się jednak, że zespół został wzmocniony i na dzisiaj prezentuje się solidniej niż w poprzednim sezonie.

Biała Gwiazda sprowadziła w sumie osiem nowych twarzy – jeszcze podczas okresu przygotowawczego dołączyli do niej Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld, Darijo Grujcić oraz Adrit Nikaj, a później zakontraktowała też Raoula Gigera, Ervina Omicia i Marko Bozicia. Do drużyny trafił też Wiktor Staszak, choć Wisła zapewniła sobie jego transfer już zimą.

Jarosław Królewski uważa, że minimum część nowych piłkarzy byłaby wzmocnieniem również w Ekstraklasie. Kibice wiele oczekują po letnich nabytkach. Ertlthaler oraz Lelieveld zdążyli już pokazać, że prezentują wysoki poziom. Na szansę debiutu czekają jeszcze Omić i Giger.

Nieznane są szczegóły dotyczące rozstań ze Zwolińskim oraz Poletalnoviciem. Wiadomo, że opuścili Wisłę w ramach transferów definitywnych, ale jakiekolwiek kwoty nie zostały ujawnione.

Wisła Kraków – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Ervin OmićpomocnikWolfsberger ACbez odstępnego
Marko BozićskrzydłowyErzurumspor FKbez odstępnego
Julian LelieveldobrońcaRKC Waalwijkbez odstępnego
Julius ErtlthalerpomocnikGKS Tychybez odstępnego
Darijo GrujcićobrońcaFortuna Sittardbez odstępnego
Raoul GigerobrońcaLausanne-Sportbez odstępnego
Wiktor StaszakpomocnikKKS Kalisz?
Ardit NikajnapastnikFK Skrenderbeuwypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Wisła Kraków – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Angel BaenaskrzydłowyWidzew Łódźbez odstępnego
Tamas KissskrzydłowyAnorthosisbez odstępnego
Giannis KiakosobrońcaPanioniosbez odstępnego
Patryk GogółpomocnikZagłębie Sosnowiecbez odstępnego
Jesus AlfaroskrzydłowyKolding IFbez odstępnego
Dawid SzotobrońcaZagłębie Sosnowiecbez odstępnego
Łukasz ZwolińskinapastnikSakaryaspor?
Marko PoletanovićpomocnikVojvodina?
Karol DziedzicpomocnikWarta Poznańwypożyczenie
Jakub StępakbramkarzStal Stalowa Wolawypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Wisły Kraków

  • Nowi zawodnicy: 8
  • Odejścia z klubu: 10
  • Wydatki na transfery: ?
  • Zarobki na transferach: ?

Pogłoski transferowe wokół Wisły Kraków

Wisła Kraków zrealizowała znaczącą większość swoich założeń podczas letniego okienka. Nie wykluczała jeszcze transferu napastnika, natomiast nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata. Królewski uważa, że zimą Biała Gwiazda nie planuje znaczących ruchów, a najprawdopodobniej zamknie się na jednym lub dwóch nowych zawodnikach.

POLECAMY TAKŻE

Wisła Kraków
Z Wisły Kraków do Wieczystej! Królewski potwierdza odejście
Jarosław Królewski
Stadion Wisły do wyburzenia? Prezes klubu punktował władze miasta
Jarosław Królewski
Wisła Kraków poradziłaby sobie w Ekstraklasie? Królewski nie ma wątpliwości