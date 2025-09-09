Wisła Kraków z transferami na miarę Ekstraklasy? Wzmocnienia robią wrażenie

Wisła Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025
Wisła Kraków podejmuje kolejną próbę awansu do Ekstraklasy. Poprzednia nie powiodła się, gdyż przegrała w barażach z Miedzią Legnica. Podczas letniego okienka w ekipie Mariusza Jopa doszło do kilku zmian – odeszli chociażby Łukasz Zwoliński, Marko Poletanović, Tamas Kiss oraz Angel Baena. Wydaje się jednak, że zespół został wzmocniony i na dzisiaj prezentuje się solidniej niż w poprzednim sezonie.
Biała Gwiazda sprowadziła w sumie osiem nowych twarzy – jeszcze podczas okresu przygotowawczego dołączyli do niej Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld, Darijo Grujcić oraz Adrit Nikaj, a później zakontraktowała też Raoula Gigera, Ervina Omicia i Marko Bozicia. Do drużyny trafił też Wiktor Staszak, choć Wisła zapewniła sobie jego transfer już zimą.
Jarosław Królewski uważa, że minimum część nowych piłkarzy byłaby wzmocnieniem również w Ekstraklasie. Kibice wiele oczekują po letnich nabytkach. Ertlthaler oraz Lelieveld zdążyli już pokazać, że prezentują wysoki poziom. Na szansę debiutu czekają jeszcze Omić i Giger.
Nieznane są szczegóły dotyczące rozstań ze Zwolińskim oraz Poletalnoviciem. Wiadomo, że opuścili Wisłę w ramach transferów definitywnych, ale jakiekolwiek kwoty nie zostały ujawnione.
Wisła Kraków – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Ervin Omić
|pomocnik
|Wolfsberger AC
|bez odstępnego
|Marko Bozić
|skrzydłowy
|Erzurumspor FK
|bez odstępnego
|Julian Lelieveld
|obrońca
|RKC Waalwijk
|bez odstępnego
|Julius Ertlthaler
|pomocnik
|GKS Tychy
|bez odstępnego
|Darijo Grujcić
|obrońca
|Fortuna Sittard
|bez odstępnego
|Raoul Giger
|obrońca
|Lausanne-Sport
|bez odstępnego
|Wiktor Staszak
|pomocnik
|KKS Kalisz
|?
|Ardit Nikaj
|napastnik
|FK Skrenderbeu
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Wisła Kraków – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Angel Baena
|skrzydłowy
|Widzew Łódź
|bez odstępnego
|Tamas Kiss
|skrzydłowy
|Anorthosis
|bez odstępnego
|Giannis Kiakos
|obrońca
|Panionios
|bez odstępnego
|Patryk Gogół
|pomocnik
|Zagłębie Sosnowiec
|bez odstępnego
|Jesus Alfaro
|skrzydłowy
|Kolding IF
|bez odstępnego
|Dawid Szot
|obrońca
|Zagłębie Sosnowiec
|bez odstępnego
|Łukasz Zwoliński
|napastnik
|Sakaryaspor
|?
|Marko Poletanović
|pomocnik
|Vojvodina
|?
|Karol Dziedzic
|pomocnik
|Warta Poznań
|wypożyczenie
|Jakub Stępak
|bramkarz
|Stal Stalowa Wola
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Wisły Kraków
- Nowi zawodnicy: 8
- Odejścia z klubu: 10
- Wydatki na transfery: ?
- Zarobki na transferach: ?
Pogłoski transferowe wokół Wisły Kraków
Wisła Kraków zrealizowała znaczącą większość swoich założeń podczas letniego okienka. Nie wykluczała jeszcze transferu napastnika, natomiast nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata. Królewski uważa, że zimą Biała Gwiazda nie planuje znaczących ruchów, a najprawdopodobniej zamknie się na jednym lub dwóch nowych zawodnikach.