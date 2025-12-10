Wisła Kraków trafiła w dziesiątkę. Te transfery dały jej fotel lidera

Wisła Kraków latem dokonała solidnej przebudowy kadry. Nowe twarze w większości świetnie wkomponowały się do zespołu i stanowią o jego sile. Biała Gwiazda tym razem trafiła z transferami.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler

Wisła Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Wisła Kraków zimuje na fotelu lidera i jest na dobrej drodze, aby wreszcie wywalczyć awans do Ekstraklasy. Znakomita praca Mariusza Jopa i jego sztabu szkoleniowego jest oczywiście faktem, choć należy przyznać, że tym razem świetnie poradził sobie również pion sportowy, który znacząco wzmocnił skład podczas letniego okienka. Kibice obawiali się odejść takich zawodników, jak Angel Baena, Dawid Szot, Marko Poletanović czy Łukasz Zwoliński, ale szybko okazało się, że ich następcy grają jeszcze lepiej. Transfery Juliusa Ertlthalera, Juliana Lelievelda czy Darijo Grujcicia praktycznie z miejsca znalazły się w czubie najlepszych ruchów tego lata w pierwszej lidze.

Wisła Kraków – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Ervin Omić Wolfsberger AC transfer definitywny Julian Lelieveld RKC Waalwijk transfer definitywny Marko Bozić Erzurumspor FK transfer definitywny Julius Ertlthaler GKS Tychy transfer definitywny Darijo Grujcić Fortuna Sittard transfer definitywny Raoul Giger Lausanne-Sport transfer definitywny Wiktor Staszak KKS Kalisz transfer definitywny Ardit Nikaj FK Skenderbeu wypożyczenie

Wisła Kraków – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Angel Baena Widzew Łódź transfer definitywny Tamas Kiss Anorthosis transfer definitywny Giannis Kiakos Panionios transfer definitywny Patryk Gogół Zagłębie Sosnowiec transfer definitywny Jesus Alfaro Kolding IF transfer definitywny Dawid Szot Zagłębie Sosnowiec transfer definitywny Łukasz Zwoliński Sakaryaspor transfer definitywny Marko Poletanović Vojvodina transfer definitywny Karol Dziedzic Warta Poznań wypożyczenie Jakub Stępak Stal Stalowa Wola wypożyczenie

Wisła tym razem się nie pomyliła. Nowi piłkarze wpasowali się znakomicie

W poprzednich sezonach Wiśle dość często przydarzały się wpadki transferowe. Do tego letniego okienka klub podszedł inaczej, o czym wiele razy mówił Jarosław Królewski. Stworzono listę życzeń i konsekwentnie dążono do sprowadzenia zawodników, którzy faktycznie byli pożądani. W ten sposób do zespołu dołączyli Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld, Darijo Grujcić, czy później również Ervin Omić oraz Marko Bozić.

Najlepszym letnim ruchem Wisły bezwzględnie jest Ertlthaler, który z miejsca stał się kluczową postacią drużyny. Miał ogromny wpływ na styl ekipy Mariusza Jopa i tempo rozgrywania akcji. Wcześniej główną bolączką Białej Gwiazdy była zbyt powolna gra, która uniemożliwiała zaskoczenie defensywnie nastawionego rywala. Austriak błyszczał w szczególności na początku sezonu i mocno przyłożył się do wysokich zwycięstw nad Śląskiem Wrocław czy ŁKS-em.

Do udanych transferów Wisły na pewno trzeba też zakwalifikować Juliana Lelievelda, Raoula Gigera oraz Darijo Grujcicia. Cała trójka na koniec rundy tworzyła podstawowe zestawienie defensywy, wnosząc ją na wyższy poziom. Grujcić na przestrzeni miesięcy wygrał rywalizację z Mariuszem Kutwą, a dyspozycja Gigera sprawiła, że Jop odstawił Jakuba Krzyżanowskiego.

Na pewno więcej kibice oczekiwali po Ervinie Omiciu oraz Marko Boziciu. Ten drugi stracił trochę czasu na skutek problemów zdrowotnych i pokazał się z dobrej strony dopiero przy okazji niedawnego meczu ze Stalą Mielec. Omić natomiast był dotąd jedynie rezerwowym, gdyż lepiej od niego prezentowali się Kacper Duda, James Igbekeme czy Marc Carbo.

Pogłoski transferowe wokół Wisły

Doniesień transferowych wokół Wisły Kraków nie brakuje. Z naszych informacji wynika, że zimą z liderem pierwszej ligi pożegna się Igor Łasicki, którego umowa nie zostanie przedłużona. Ma on kontynuować karierę w GKS-ie Tychy. Ponadto, jedną nogą poza klubem jest Olivier Sukiennicki, który trafi na wypożyczenie do Odry Opole.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Josepha Colleya czy Ervina Omicia. Wisła prowadzi także rozmowy w sprawie transferu nowego napastnika. Mariusz Jop chciałby mieć w składzie zawodnika, który w razie konieczności zastąpi Angela Rodado lub zapewni dodatkowe rozwiązania w grze ofensywnej.