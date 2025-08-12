Wisła Kraków pytała o gwiazdę Betclic 1. ligi. To byłby największy transfer okienka

Wisła Kraków zainteresowała Łukaszem Zjawińskim z Polonii Warszawa, ale temat ten nie dojdzie do skutku ze względu na wymagania finansowe Czarnych Koszul, o czym poinformował Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej" w Studio Reymonta.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła zainteresowała się Łukaszem Zjawińskim

Wisła Kraków notuje bardzo dobry początek nowego sezonu na boiskach Betclic 1. ligi. Wiadomo jednak, że do końca kampanii jeszcze wiele się może zdarzyć i nawet tak wyśmienite pierwsze mecze, mogą okazać się nieistotne w końcówce rozgrywek. Niemniej to, co robi obecnie ekipa Mariusza Jopa zasługuje na pochwałę.

Tym bardziej, że latem w zespole Białej Gwiazdy doszło do serii wielu zmian personalnych. Z klubem pożegnało się kilku ważnych graczy, a w ich miejsce sprowadzono nowych. Z pewnością nadal trwają poszukiwania nowego napastnika. Szczególnie po tym, jak z klubu odszedł Łukasz Zwoliński. Według informacji przekazanych przez Bartosza Karcz z „Gazety Krakowskiej” w „Studiu Reymonta”, Biała Gwiazda zainteresowała się Łukaszem Zjawińskim z Polonii Warszawa, ale transfer ten jest raczej nierealny.

– Z tego co słyszałem, w grę wchodziły sześciocyfrowe kwoty. Padło w tej sprawie jakieś delikatne zapytanie, ale jak Wisła usłyszała, ile musiałaby kosztować, to szybko ten pomysł został porzucony – powiedział dziennikarz „Gazety Krakowskiej” w „Studiu Reymonta”.

Łukasz Zjawiński w minionym sezonie zdobył 23 gole w barwach Polonii Warszawa i zanotował do tego jedną asystę w 30 meczach. W obecnej kampanii 24-latek na koncie ma pięć goli w czterech meczach Betclic 1. ligi.

