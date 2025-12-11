Wisła Kraków pożegnała defensora. Kontrakt nie został przedłużony

Wisła Kraków w oficjalnym komunikacie poinformowała, że Igor Łasicki kończy przygodę z klubem. Już wcześniej o tym scenariuszu donosił na łamach Goal.pl Piotr Koźmiński.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła nie przedłużyła kontraktu z Łasickim

Igor Łasicki dołączył do Wisły Kraków latem 2022 roku. Wzmocnił defensywę zespołu po występach w Pogoni Szczecin i Napoli. Od pierwszych tygodni imponował odpowiedzialnością, spokojem w rozegraniu i umiejętnością porządkowania linii obrony. Jego charakter szybko zdobył uznanie kibiców.

Biała Gwiazda w czwartek oficjalnie poinformowała zakończeniu współpracy z defensorem. – Z końcem 2025 roku dobiegnie końca przygoda Igora Łasickiego z Wisłą Kraków. Wygasająca umowa obrońcy nie zostanie przedłużona – napisano i jednocześnie podkreślono, że Łasicki był jednym z liderów drużyny. Rozegrał 72 oficjalne mecze i zdobył trzy bramki. W sezonie 2023/2024 współtworzył zespół, który sięgnął po Puchar Polski. Ten sukces na stałe wpisał go do historii klubu z Reymonta.

Piotr Koźmiński poinformował na łamach Goal.pl, że kolejnym klubem Łasickiego ma być GKS Tychy. Transfer otworzy przed nim nowy etap kariery.

Wisła Kraków aktualnie przewodzi w tabeli Betclic 1 Ligi z 43 punktami na koncie. Druga Polonia Bytom traci do lidera aż dziewięć oczek, co daje duży komfort Białej Gwieździe w walce o awans do Ekstraklasy. GKS Tychy to z kolei 16. drużyna obecnego sezonu. Przed tyszanami trudne zadanie na wiosnę, by zapewnić sobie utrzymanie.

Zobacz również: Rewolucja poszła marnie. Górnik Zabrze szykuje konkretne wzmocnienia