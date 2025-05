Wisła Kraków może stracić ważnego gracza. Jest na radarze Śląska Wrocław

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Śląsk Wrocław chce piłkarza Wisły Kraków

Wisła Kraków w tym sezonie znów ma realne szanse na powrót do PKO Ekstraklasy. Piłkarze Mariusza Jopa zagrają w barażach o awans do elity i zmierzą się w dwóch meczach, które zdecydują o ich losie w kolejnym sezonie. Kibice oraz dziennikarze są przekonani, że Biała Gwiazda jest jednym z faworytów baraży i patrząc przez pryzmat całego sezonu zasłużyła na powrót do elity.

Dobra gra całego zespołu powoduje, że pojawia się zainteresowanie indywidualnymi graczami Wisły Kraków. Według informacji przekazanych przez „TVP Sport”, na radarze Śląska Wrocław znalazł się James Igbekeme, a więc jeden z ważniejszych piłkarzy zespołu spod Wawelu w tym sezonie. Wrocławianie chcieli tego pomocnika już w zimowym okienku transferowym, a obecnie stara o niego się także Arka Gdynia, o czym więcej pisał Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

James Igbekeme w tym sezonie rozegrał dla ekipy Mariusza Jopa 26 spotkań, w których zanotował cztery asysty. Łącznie na murawie spędził ponad 2150 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego Nigeryjczyka na 250 tysięcy euro. Jego umowa z Wisłą Kraków wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

